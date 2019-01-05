الدينار الجزائري ارخص العملات مغاربيا

سجل الدينار تراجعا متسارعا نحو مسويات متدنية، على الرغم من دعم الحكومة له في أسعار الصرف الرسمية، فالسياسات النقدية المتبعة جعلته يحتل المراتب المتأخرة على المستوى العالمي، بينما يعتبر “الأرخص” من بين الدول الجارة، دون الحديث عن الدول المتطورة أو العملات العالمية، وتشير المعطيات المالية والاقتصادية إلى أنّ الدينار الجزائري يعتبر العملة الأقل قيمة من بين الدول المغاربية على الرغم من الجزائر تعتبر الأغنى من بينها على الصعيد الاقتصادي، سواء من حيث الثروات من المواد الطاقوية الخام أو الإمكانيات في مجال الفلاحة والسياحة والقطاعات الأخرى، بيد أنّ واحد دينار تونسي يساوي 39.05 دينار جزائري، وهي نفس المستويات الضعيفة المسجلة بالمقارنة مع العملات العربية الأخرى على غرار الدرهم المغربي الذي يقابل 12.42 دينار جزائري أو جنيه مصري الذي تصل قيمة تحويله إلى العملة الوطنية إلى 6.6 دينار، على الرغم من الظروف غير المستقرة.