السبت , يناير 5 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / الدينار الجزائري ارخص العملات مغاربيا

الدينار الجزائري ارخص العملات مغاربيا

Razika kherkhache 5 يناير 2019 الاقتصاد, الحدث اضف تعليق 66 زيارة

سجل الدينار  تراجعا متسارعا نحو مسويات متدنية، على الرغم من دعم الحكومة له  في أسعار الصرف الرسمية، فالسياسات النقدية المتبعة جعلته يحتل المراتب المتأخرة على المستوى العالمي، بينما يعتبر “الأرخص” من بين الدول الجارة،  دون الحديث عن الدول المتطورة أو العملات العالمية، وتشير المعطيات المالية والاقتصادية إلى أنّ الدينار الجزائري يعتبر العملة الأقل قيمة من بين الدول المغاربية على الرغم من الجزائر تعتبر الأغنى من بينها على الصعيد الاقتصادي، سواء من حيث الثروات من المواد الطاقوية الخام أو الإمكانيات في مجال الفلاحة والسياحة والقطاعات الأخرى، بيد أنّ واحد دينار تونسي يساوي 39.05 دينار جزائري، وهي نفس المستويات الضعيفة المسجلة بالمقارنة مع العملات العربية الأخرى على غرار الدرهم المغربي الذي يقابل 12.42 دينار جزائري أو جنيه مصري الذي تصل قيمة تحويله إلى العملة الوطنية إلى 6.6 دينار، على الرغم من الظروف غير المستقرة.

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

توظيف المزيد من أساتذة التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي خلال 2019

قررت وزارة التربية الوطنية، مواصلة استغلال القوائم الخاصة بمسابقة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي، بعنوان 2018، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super