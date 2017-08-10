خلص اجتماع أبو ظبي للدول المصدرة للنفط أوبك و خارج أوبك بمعية اللجنة الوزارية التقنية للمراقبة إلى ضرورة احترام الالتزامات الخاصة بتخفيض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، حيث تم التأكيد على الالتزام القوي و الصارم للدول المشاركة على تطبيق التصحيحات الخاصة بإنتاج أعضاء أوبك و الدول غير العضوة.

وانعقد اللقاء الذي دام يومين بطلب من اللجنة الوزارية لأوبك المكلفة باحترام اتفاق تخفيض الإنتاج و الذي يضم الجزائر و روسيا و عمان و الكويت، حيث عرف عدة لقاءات و مشاورات في سياق مساعي التأكيد على اهمية احترام الالتزامات التي قدمتها الدول المصدرة للنفط في أكتوبر 2016 بخفض انتاج النفط، لمدة ستة أشهر من بداية السنة لحالية إلى جوان، ثم تمديد الاتفاق إلى غاية مارس 2018 لضمان امتصاص الفائض النفطي و ضمان التوازن.

وذكر بيان الاجتماع التقييمي الذي جاء قبل إسناد رئاسة منظمة أوبك” إلى الإمارات العربية المتحدة المرتقبة في 2018 أن العديد من البلدان منها كازاخستان و ماليزيا عن عزمها تنسيق المواقف و التعاون لضمان بلوغ الأهداف المعلنة ،علما أن اللقاء ترأسته كل من الكويت و روسيا بصفتهما عضوين في اللجنة التي تضم أيضا كما أسلف ذكره الجزائر و عمان، ومن المرتقب ان يتم تقديم توصيات و نتائج اللقاء في 21 أوت المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا في اجتماع لدول منظمة “اوبك”.

وبالمقابل وفي سياق تطورات سعر النفط تراجع اليوم قبل الاقفال سعر برنت بحر الشمال، الذي بلغ 52.03 دولار للبرميل بانخفاض 0.32 ذولار بالنسبة لعقود خام برنت بحر الشمال لتسليمات شهر أكتوبر المقبل، لينزل مجددا تحت عتبة 52 دولار للبرميل ببلوغه 51.9 دولار للبرميل و يعرف سعر النفط تقلبات عديدة على خلفية تظافر العديد من العوامل المؤثرة، وأن كان السعر قد عرف تحسنا،قبل صدور تقرير منظمة “أوبك” الشهري كما بلغ متوسط سعر الخام الامريكي ويست تكساس انترميديات49.08 دولار للبرميل ثم ينزل الى49.07 دولار للبرميل.

عمر حمادي