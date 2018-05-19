شارك رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية ، أمس الجمعة، في القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت بمدينة إسطنبول التركية.

وكرست أشغال هذه القمة لبحث آخر التطورات المسجلة على الساحة الفلسطينية، ورافق عبد القادر بن صالح وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الذي يشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

للإشارة فإن أشغال القمة الاستثنائية على مستوى الخبراء قد انطلقت الخميس، يوم قبل انطلاق القمة بالنسبة للزعماء.

وكانت الجزائر، أول دولة استجابت لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لعقد قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس، في تركيا لبحث التطورات الخطيرة للوضع المسجلة مؤخرا في فلسطين حيث عين الرئيس بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ، لتمثيله في أشغال القمة.

وكان قد دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى عقد قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، بعدما قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين في قطاع غزة هذا الأسبوع خلال احتجاجات على نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الكلمة الافتتاحية ” في الإعلان الختامي سنركز على وضع القضية الفلسطينية بالنسبة لمجتمعنا وأننا لن نسمح بتغيير وضع المدينة التاريخية “، وأضاف ” يجب ألا نسمح لدول أخرى بأن تحذو حذو الولايات المتحدة “.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أيضا إن على ” الدول الإسلامية التنسيق مع الدول الأخرى “، وقال للتلفزيون الرسمي الإيراني بعد وصوله إلى اسطنبول ” الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل مؤخرا في فلسطين ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس يحتاجان تنسيقا جادا بين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي “.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 1.9 مليون شخص في غزة ” محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت “.

وصاغ وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم صباح أمس، في اسطنبول، البيان الختامي الذي يفترض أن يتبناه قادة الدول في قمتهم ويدعو بشكل خاص إلى ” تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ” و” يدين الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل” في قطاع غزة.

ويتهم النص الإدارة الأميركية ” بتشجيع جرائم إسرائيل وحمايتها ” ويدين نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، حسب المصدر نفسه.

إسلام كعبش