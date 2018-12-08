كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي عن تسجيل تراجع محسوس في مشاريع الانساج ولكناك خلال سنتي 2015 و 2016 ، مشيرا إلى أن نسبتها بلغت 42 و 72 بالمائة على التوالي، بالنسبة للمشاريع المنجزة إلى “توجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للثروة ومناصب الشغل الجديدة مثل الفلاحة والصناعة والصيد البحري والخدمات والسياحة والصناعة التقليدية التي منحتها الدولة اهتمام خاص مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية الممنوحة للقطاع خلال سنة 2016 فاقت 226.4 مليار دج، أي بنسبة استهلاك قدرت ب92 بالمائة.

وأكد الوزير زمالي، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 ان عدد المشاريع الممولة من طرف جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق للتامين عن البطالة خلال سنة 2016 قدرت بـ6771 في مجال الفلاحة و بــ2985 مشروع في مجال الصناعة في حين قدرت المشاريع المتعلقة بالنقل خلال نفس السنة ب65 مشروع و هو ما يعادل 9821 مشروع.

وأشار الوزير الى أن الاعتمادات المالية الممنوحة للقطاع خلال سنة 2016 فاقت 226.4 مليار دج، استهلك منها مبلغ اجمالي يقدر 209.9 مليار دج، أي بنسبة 92 بالمائة وبخصوص التزامات وزارة العمل تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قال زمالي أن “دفع اشتراكات المستخدمين الخاصة بالأجور والمنح قد تمت بصفة منتظمة وقانونية, ولم يتم تسجيل أي اختلالات تجاه الصندوق خلال سنة 2016 ” مؤكدا “عدم وجود أي دين اتجاه الصندوق” في هذا المجال بما فيها الفترة الى غاية نهاية 2015.

أوضح الوزير أنه تم في اطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني تنصيب 64188 شاب طالب عمل لاول مرة خلال سنة 2016 في القطاع الاقتصادي و 4099 تنصيب في القطاع الاداري ليفوق العدد الاجمالي بـ68287 تنصيبا.

عمر ح