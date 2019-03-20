انتقد مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ”فورام” غياب مجتمع مدني حقيقي في الجزائر، وقال أن الحكومة لم تكن لها رغبة حقيقية في أن يكون هناك مجتمع مدني قوي. و أضاف خياطي، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، انه لم يكن هناك بالفعل مجتمع مدني في الجزائر ، ولم تكن هناك إرادة سياسية على الإطلاق لتأسيس مجتمع مدني أو جمعيات قوية في البلاد، “بل على العكس من ذلك فقد تم القيام بكل شيء لتهميش الأنشطة الموجودة والحد منها”، و تساءل عن وجود غموض فيما يتعلق بتمويل تلك الجمعيات التي تتلقى مساهمة من الدولة، والغالبية منها تستخدم حسب قوله كمجموعات الدعم لأغراض سياسية.

وانتقد المتحدث ، من ناحية أخرى ، وزارة الداخلية لعدم قيامها بإنشاء قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها ، مما يضيف أنه لا يعرف من يفعل ماذا “.

ووفقا له ، فهناك ما بين “18000 إلى 20.000” الجمعيات التي تشكلت أساسا في لجان بناء المساجد و20.000 أخرى في المجموعات الرياضية ، و ما يقرب من ألف شخص يعملون في جمعيات إنسانية بحتة.

ويرى خياطي أن ما يعد خطير، أن هذه الجمعيات لا تقدم ميزانية عامة لأنشطتها و لم تقدم بيانات لنفقاتها و فيما يتم استخدام المساهمات التي تقدمها لها الدولة.

رزيقة.خ