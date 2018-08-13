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الدولار قريب من الأورو في “السكوار”

فيما يواصل الدينار انخفاضه :
الدولار قريب من الأورو في “السكوار”

eldjazair 12 أغسطس 2018 الاقتصاد اضف تعليق 184 زيارة

يواصل الدينار الجزائري، وتيرة انخفاضه الحاد على مستوى التعاملات الرسمية لبنك الجزائر، والسوق الموازية. في المقابل، حقّق الدولار أمس الأحد، أعلى مستوى له بـ 182 دينارا في السوق الموازية، ويتبع العرض الأخير لبنك الجزائر للدولار بـ 118.73 دينارا.
إرتفاع الدولار، يقترب من مستويات الأورو، الذي يصل إلى 209 دينار في السوق الموازية، على الرغم من انخفاضه على قوائم التعاملات الرسمية بوصوله إلى 136.07 دينارا.
ويمكن تفسير هذه المستويات العالية للدولار، من خلال استمرار عمليات ضخ أموال ضخمة من الجزائريين إلى الخارج، لا سيما في اتجاه أوروبا والإمارات العربية المتحدة وتركيا. هذه الأخيرة التي تجذب المزيد من الجزائريين الذين يجدون صعوبة في الحصول على التأشيرة إلى لأوروبا.

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