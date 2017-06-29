أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن الإعلان عن دورة إستثانية للمقصيين من شهادة البكالويا بسبب التأخر لن يؤثر على التسجيلات الجامعية المنتظرة نهاية شهر جويلية المقبل.

وأوضح حجار في تصريح مقتضب له أمس على هامش عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة أمس تنظيم دورة ثانية للمقصيين من شهادة البكالوريا من صلاحيات وزارة التربية الوطنية و أن التسجيلات الجامعية ستتم بصفة عادية “.

زينب بن عزوز