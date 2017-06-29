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الدورة الاستثنائية للبكالوريا لن تؤثر على التسجيلات الجامعية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار::
الدورة الاستثنائية للبكالوريا لن تؤثر على التسجيلات الجامعية

eldjazair 28 يونيو 2017 الوطني اضف تعليق 22 زيارة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن الإعلان عن دورة إستثانية للمقصيين من شهادة البكالويا بسبب التأخر لن يؤثر على التسجيلات الجامعية المنتظرة نهاية شهر جويلية المقبل.
وأوضح حجار في تصريح مقتضب له أمس على هامش عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة أمس تنظيم دورة ثانية للمقصيين من شهادة البكالوريا من صلاحيات وزارة التربية الوطنية و أن التسجيلات الجامعية ستتم بصفة عادية “.
زينب بن عزوز

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