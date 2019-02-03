الدكتور ابراهيم صحراوي فاز في طبعة الجائزة التاسعة: دعوة للمشاركة في جائزة “ابن خلدون- سنغور” للترجمة في دورتها الثانية عشرة

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” والمنظمة الدولية للفرنكوفونية “OIF” عن فتح باب الترشح لجائزة ابن خلدون-سنغور للترجمة في دورتها الثانية عشرة لعام 2019. والتي تُمنح الجائزة لعمل مُترجم من العربية إلى الفرنسية أو من الفرنسية إلى العربية، في مجال الأدب أو العلوم الإنسانية والاجتماعية، حسب ماجاء في الموقع الرسمي للمنظمة.

وقد حُدد 31 ماي المقبل آخر أجل لقبول ملفات الترشحات، علما وأن قيمة الجائزة تُقدر بعشرة آلاف أورو.

وتُقبل الترشيحات للجائزة –حسب ماجاء في الموقع- من: المترجمين الذين ينطبق عليهم أحكام النظام، الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومراكز الدراسات والبحوث في الوطن العربي والفضاء الفرنكفوني، الجمعيات والاتحادات الوطنية في البلدان العربية وفي الفضاء الفرنكفوني، الشخصيات المرموقة في مجالات الجائزة، دور النشر.

ويكون الترشح للجائزة بكتاب واحد تمت ترجمته من العربية إلى الفرنسية أو من الفرنسية إلى العربية في الأدب أو العلوم الإنسانية والاجتماعية. ويُشترط في الترجمة موضوع الترشح أن تكون ترجمة أولى لنص أصلي لم يسبق ترجمته.

وينبغي للمترشح أن يتقدم بالوثائق التالية: نبذة عن السيرة الذاتية للمترشح (نسخة عربية ونسخة فرنسية)، ثماني نسخ من الكتاب المترجم وثماني نسخ من الكتاب الأصلي، مُلخص بالعربية وبالفرنسية للكتاب المترجم، مع بيان إسهامه في التعريف المتبادل للثقافتين، كما لا يمكن أن يكون اختيار الفائز بالجائزة محل اعتراض من قبل أحد أعضاء اللجنة، وألا لا تُعاد مطالب الترشّح والوثائق المصاحبة إلى أصحابها، سواء فازوا بالجائزة أو لم يفوزوا.

وتُرسل ملفات الترشح بالبريد المسجل أو تقدم مباشرة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس أو بمقر المنظمة الدولية للفرنكوفونية بباريس.

يذكر أن الدكتور إبراهيم الصحراوي قد فاز بالجائزة في دورتها التاسعة سنة 2016، عن ترجمته كتاب “فلسفات عصرنا” وهو مؤلَف جماعي صدر بدار نشر العلوم الإنسانية-أوكسار- بفرنسا سنة 2009.

وصحراوي هو أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب واللغات بجامعة الجزائر وحاصل على دكتوراه دولة في الأدب والنقد.

وكتاب “فلسفات عصرنا” ألفه مختصون معظمهم أساتذة فلسفة في الجامعات الفرنسية والغربية. وتوزعت الدراسات على الموضوعات الكبرى التي تشغل بال الفلاسفة المعاصرين في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة.

صبرينة كركوبة