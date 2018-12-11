الدكتور إبراهيم رمّاني يتحدث عن “الذّاكرة المتّقدة” و”بوعلام بسايح” في لقاء أدبي في بسكرة

تحدث الدكتور والدبلوماسي إبراهيم رماني في لقاء أدبي نظمه اتحاد الكتاب الجزائريين في بسكرة، بالتنسيق مع لجنة الحفلات في الولاية، احتضنه قاعة “دار الثقافة أحمد رضا حوحو” بالولاية، عن مدينته بسكرة التي كتب عنها كثيرا، في سلسلة مقالاته، التي تضمّنها كتابه “الذّاكرة المتّقدة”.

اللقاء الذي أداره الإعلامي بإذاعة بسكرة الجهوية عبد الحميد زكيري، تحدث فيه رماني عن كتابه الذي بين فيه قيمة هذه المدينة وعراقتها، مشيرا إلى ثرائها الثقافي وزخمها العلمي منذ قرون عديدة، مذكرا بأهم أعلامها على غرار ابن خلدون الذي أقام بها سنتين في ضيافة دولة بني مزني، الشيخ الأخضري، والشيخ الخضر حسين أوّل شيخ جزائري للأزهر الشريف، فضلا عن أعلامها في العصر الحديث، على غرار أحمد رضا حوحو، محمّد العيد آل خليفة، العربي بن مهيدي، وغيرهم كثير.

وكانت الفرصة أيضا للحديث، عن كتابه حول الدّكتور بوعلام بسايح الذي رافقه مدّة عشر سنوات عندما كان سفيرا بالمملكة المغربيّة، ولما توفي ألّف عنه كتابا ضخما عرفانا بالجميل.

اللقاء حضره كل من صلاح جودي رئيس لجنة الحفلات لبلديّة بسكرة، رئيس المجلس الشعبي البلدي الأستاذ عزّ الدّين سليماني، مدير دار الثقافة مراد بن عيسى وكذلك الأستاذ عبد الحليم صيد الباحث في التاريخ والكاتب، الكاتب عبد الله لالي، الدّكتور سليم كرام من جامعة بسكرة، هذا الأخير الذي قدم قراءة تحليلية معمقة عن مؤلفات الدّكتور ابراهيم رمّاني، وكان من بين المتدخّلين الأستاذ محمّد الكامل بن زيد رئيس فرع اتحاد الكتّاب الجزائريين ببسكرة…

وتم تكريم رماني بهدايا رمزيّة عرفانا بالجميل وشهادة بالعطاء المتميّز الذي قدّمه للسّاحة الثقافيّة والإبداعيّة، كما تم بيع مجموعة من كتبه على هامش اللّقاء.