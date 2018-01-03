عبرت بعض القيادات السابقة لحزب جبهة التحرير الوطني عن امتعاضها من لجوء بعد المناضلين الحاليين في الحزب لإشعال فتيل الحديث عن العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رغبة منهم في إيجاد موقع لهم ليس إلا من باب أن الرئيس إن أراد الترشح للخامسة ليس بحاجة للمطبلين والمهللين لذلك فيما رفض آخرون الحديث عن ذلك مكتفين بعبارة “لا تعليق ”

أدرج منسق القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط أن لجوء الكثيرين من المناضلين في الأفالان للحديث عن العهدة الخامسة في خانة العبثية السياسية وزيادة الطين بلة لحزب يتخبط في أزمة حقيقية بحاجة لإعادته لسكته الصحيحة قبل الحديث عن هذا الموضوع والذي يعد سابقا لأوانه وقال في تصريح ل “الجزائر ” أمس :” و الله استغرب من مثيري الحديث العهدة الخامسة والرئاسيات في الوقت الراهن في الوقت الذي تفصلنا عن هذا الموعد الهام ما يزيد عن السنة والنصف أمام صمت رهيب عن الوضعية الكارثية للحزب وفتح مواضيع سابق لأوانها ” وتابع في السياق ذاته :”رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لا يحتاج للمطبلين لعهدة خامسة إن أرادها هو أعلن الترشح عن الرابعة وساندناه في ذلك نظير جهوده الهامة لبناء البلاد دعمناه في السابق ولا نزال ولكن الحديث عن الخامسة أقولها وأكررها سابق لأوانه”

ومن جانبه رفض منسق تقويمية الأفالان عبد الكريم عبادة الحديث عن العهدة الخامسة هذه الأخيرة التي أضحت وقودا للبعض بوصف الأمر سابق لأوانه مكتفيا في سؤال ل” الجزائر “:” الموضوع سابق الأوان للحديث فيها ولا تعليق على الامر ولا أريد الخوض فيه ”

هذا وكان عبادة في تصريح سابق له قد دعا للكف عن الحديث عن العهدة الخامسة لأن الأمر من شأن الرئيس وحده وعندما يحين موعد الرئاسيات سيقول كلمته وليس بحاجة لمستنطقين أو مطبلين سيما ممن جعلوا الأفالان مضحكة ومسخرة بعد التراجع على كافة المستويات .

زينب بن عزوز