الدرك الوطني يحجز 205 قنطار من الدجاج الفاسد

حجزت مصالح الدرك الوطني لولاية البليدة، 205 قنطار و30 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة والمسمومة، كانت موجهة للتسويق ببلدية بوقرة شرق الولاية، كما قامت بالقبض على 3 متهمين بالقضية ،وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، فقد تم إلقاء القبض على 03 أشخاص تتراوح أعمارهم من 30 إلى 40 سنة، بعدة تهم منها حيازة و عرض وبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان يُعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة، عدم القيام بإجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول، إضافة إلى عدم الفوترة و انعدام السجل التجاري.