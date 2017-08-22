ذكرت تقارير صحفية ليبية أن الدرك الوطني سيشرف على مهمة تدريبية لعناصر الحرس الرئاسي الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج في عاصمة الغرب طرابلس.

أفاد رئيس جهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، نجمي الناكوع، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية لتنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة عناصر الحرس الرئاسي الليبي، وأضاف الناكوع، أن الاتفاق المبدئي ” يقضي بقيام قوات الدرك الأمني الجزائرية بإعداد برامج تدريب لعناصر الحرس الرئاسي في ليبيا، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاءات خلال الأيام القادمة لتوقيع اتفاقية تفصيلية في هذا الشأن “.

وتجدر الإشارة إلى أن معلومات سابقة أفادت بأن الجزائر رفضت تدريب ضباط في ” الجيش الليبي “، الذي يمثل القوات الموالية للمجلس الرئاسي، أو تزويده بالسلاح في الظرف الحالي، حيث أن الجزائر أكدت لمسؤولين ليبيين بذلك، واشترطت توصل الليبيين إلى اتفاق سياسي ينهي فتيل الأزمة المشتعلة في البلاد منذ انهيار نظام العقيد معمر القذافي مطلع 2011 مقابل ” تقديم أي دعم لوجستي “.

وكان طلب المعونة الأمنية من الجزائر أتى بإرادة مباشرة من مسؤولين ليبيين ” طلبوا من السلطات الجزائرية “الدعم اللوجستي” للجيش الليبي وقواته الأمنية، خلال مباحثات جمعت نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، إلى الجزائر، لكن الجزائر أبدت رفضا مبدئيا لعقيدتها العسكرية التي تمنع تقديم تدريبات عسكرية لقوات خارج أراضيها.

إسلام كعبش