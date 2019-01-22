الدرك الوطني بوهران يستقبل أكثر من 10.000 مكالمة سنة 2018

إستقبل الرقم الأخضر للدرك الوطني 55-10 بوهران حوالي 10.002 مكالمة تم على إثرها تسجيل 4.778 تدخلا من طرف الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران، حسبما علم من هذا السلك الأمني،و بفضل هذه المكالمات تم تسجيل 101 نتيجة ايجابية و توقيف أكثر من 120 مشكوك فيه، وفقا لذات المصدر الذي أكد لوأج أن هذه النتائج جد إيجابية ساهمت في تأمين المواطنين و بعث الطمأنينة

و يعتبر هذا الرقم حسب ذات المصدر “وسيلة فعالة تسمح للمواطن بالإستفسار أو طلب النجدة و التبليغ عن حوادث المرور و الحرائق و التهديدات و بالتالي المساهمة في توفير الأمن بالإقليم”.و مكن هذا الرقم من إسترجاع العديد من سيارات المواطنين كانت محل سرقة و توقيف الفاعلين و أشخاص في حالة تلبس بالسرقة و حجز أسلحة بيضاء و مشروبات كحولية، وفقا للمصدر

كما تم الاتصال بهذا الرقم العديد من المرات من أجل تقديم المساعدة لصيادين و مهاجرين غير شرعيين علقوا في عرض البحر و كذا توقيف أشخاص بصدد التحضير للهجرة الشرعية عن طريق البحر مع حجز العتاد المستعمل،و قد ساهم المواطنون عبر اتصالاتهم المتعددة بقسط كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية التي مكنت من التدخل الفعال لعناصر الدرك الوطني بوهران، يضيف ذات المصدر

كما وضعت قيادة الدرك الوطني موقعا للشكاوي المسبقة و الإستعلام عن بعد تعزيزا للأمن الجواري و خدمة المواطنين بتوفير لهم إمكانية إرسال شكوى أو أية معلومة يمكن بعدها الحصول على موعد بالوحدة أو المجموعة المختصة إقليميا في ظرف 30 يوم من أجل إتمام المحضر وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها،و تم استقبال حوالي 28 شكوى مسبقة بوهران عبر هذا الموقع الإلكتروني فيما تم الإستعلام عبره 22 مرة، يضيف ذات المصدر

رزاقي.جميلة