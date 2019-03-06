الدالية :نعمل على رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت وزيرة التضامن والأسرة، خلال زيارة العمل التي قادتها إلى ولاية سوق اهراس، غنية الدالية ، أن العمل بخصوص ملف رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة متواصل، ولا توجد أية عراقيل إدارية لتحقيق ذلك، سوى الظرف المالي الحالي الذي حال دون مراجعة منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة وأن القدرة الشرائية للمواطن وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة في تدهور مستمر.

واعترفت الوزيرة بأن طلب رفع المنحة حق مشروع، وأضافت أنها تسهر على التكفل بهذه الفئة من جميع النواحي وذلك عن طريق الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي. الوزيرة وفي زيارتها أشرفت على توزيع بعض القروض المصغرة، وتجهيزات خاصة بالأشخاص المعوقين.