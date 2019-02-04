أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها التي تتبناها منذ الاستقلال لترقية المرأة، وتعزيز مكانتها في المجتمع، مقترحة تأسيس شبكة تعنى بوضع إستراتيجية عمل مشتركة للحماية الاجتماعية للمرأة العربية.

وأوضحت وزيرة التضامن في الكلمة التي ألقتها أمس بالقاهرة بمناسبة الاجتماع العربي التحضيري للدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة المقررة بنيويورك في مارس القادم، أن السياسات المنتهجة من طرف الجزائر في مجال ترقية المرأة ساهمت في تعزيز مكانتها في المجتمع وتمكينها من لعب دورها الذي يكفله لها الدستور والتشريعات الوطنية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تهميش أو إقصاء.

وأكدت الدالية أنه بهدف ترقية حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بالجزائر، شملت الحماية الاجتماعية في مفهومها الواسع، ضمان تغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية للفئات الهشة والمحرومة من المجتمع، من خلال وضع سياسات وبرامج المساعدة الاجتماعية المادية والمالية (كالمنح)، الإدماج الاجتماعي، التي تهدف إلى الحد من الفقر والبطالة

وتنمية المناطق النائية ورفع المستوى المعيشي لسكانها، مع ضمان المساواة في الاستفادة من هذه التراتيب لكل من النساء والرجال والأشخاص المعوقين، ورفض أي شكل من أشكال الإقصاء.

وأضافت المتحدثة أن السلطات العمومية خصصت أموالا ضخمة للنفقات الاجتماعية تترجم الإرادة السياسية القوية للدولة للتكفل الأمثل بنظام الحماية الاجتماعية من أجل النهوض بالتنمية الإجتماعية والإقتصادية، مشيرة إلى أن العمل الإجتماعي يستهدف بالدرجة الأولى التكفل بالأسرة وبالمرأة وبالأشخاص المسنين، بالطفولة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والإدماج والتنمية الإجتماعية (محاربة الفقر و البطالة)، وكذا النشاط ذو الطابع الإنساني والتضامني للأشخاص دون مأوى وفك العزلة عن المناطق النائية.

وستشارك الوزيرة في الإجتماع الوزاري الإفريقي التحضيري للدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، كما ستشارك في الإحتفالية التي تنظمها منظمة المرأة العربية بمناسبة يوم المرأة العربية، ورفع أعلام الدول العربية على واجهة مقر المنظمة الجديد بالقاهرة.

للإشارة ترأست غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بصفتها رئيسة الدورة الحالية للجنة المرأة العربية، الاجتماع العربي التحضيري للدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة المقررة بنيويورك في مارس القادم، حيث ينعقد هذا الإجتماع بالتنظيم المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة بحضور ممثلي الدول العربية والعديد من المنظمات العربية

وجددت الوزيرة بالمناسبة دعوة الوزيرات والوزراء العرب للمشاركة المكثفة والفعالة في أشغال الدورة 38 للجنة المرأة العربية التي ستستضيفها الجزائر يوم 24 فيفري الجاري.

ف-س