دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس الأعضاء المشاركين في اجتماع الدورة الثامنة والثلاثين للجنة المرأة العربية، إلى ضرورة مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، أين شددت بالمناسبة على ضرورة مجابهة العنف الجنسي المرتبط بالإرهاب ذلك من خلال الرد على المفاهيم الخاطئة تلك التي يستخدمها المتطرفون لتبريره، مشيرة إلى ضرورة ضبط الآليات ألازمة لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية ذلك من خلال تنشيط خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 الداعي إلى تمكينهن من لعب دورهن الهام في منع نشوب النزاعات بالإضافة إلى اتخاذ التدابير ألازمة لحماية النساء والفتيات من العنف في أوقات النزاع.

وفي كلمتها خلال افتتاح أشغال هذه الدورة أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية بصفتها رئيسة الدورة الحالية للجنة المرأة العربية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية أن هذا الاجتماع يعد “مناسبة لتبادل الآراء والتجارب والخبرات وتقاسم النجاحات والطموحات وتركيز المجهود العربي المشترك للنهوض بوضع المرأة العربية وتعزيز مكانتها في المجتمعات العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلدان العربية وترسيخا لأجندة التنمية المستدامة 2030”.

وعبرت الدالية بالمناسبة عن اعتزاز الجزائر باستلام رئاسة هذه الدورة مقدرة “حجم المسؤوليات وضخامة التحديات خلال هذه الدورة” داعية في ذات السياق الدول الأعضاء إلى مساعدة الجزائر للقيام بمهامها من خلال لجنة المرأة العربية.

وفيما يتعلق بالمكتسبات التي حققتها المرأة المقاولاتية، أضافت المتحدثة أن تنامي المقاولاتية النسوية وحركية تنظيمات سيدات الأعمال العرب، ظاهرة إيجابية في وطننا العربي تحتاج منا التثمين والدعم والمرافقة، لتوفير بيئة عمل أكثر أماناً للنساء، وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، والمزيد من الرفاه للأسر والنماء للمجتمعات، داعية إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناضجة والممارسات الحسنة التي سمحت للمرأة باقتحام العمل السياسي والانتخابي، ومكنتها من الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار تحقيقا لأهداف المساواة والتنمية والسلم.

وذكرت الدالية أن الدورة الـ(64) للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بنيويورك التي ستعقد في مارس 2020، ستكون الفرصة لدولنا العربية للتوافق على تقرير موحد حول مدى تنفيذنا لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 25 عاماً، مما يستدعي بناء القدرات في مجال إعداد تقارير الاستعراض الطوعي الوطنية حول أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 لاسيما ما تعلق بالهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وأضافت الدالية أن أشغال هذه الدورة تتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمرأة بعد أيام قلائل، وهو ما يوجب علينا تسجيل وقفة تأمل في نضال المرأة العربية وواقعها والمجهودات المبذولة لتفعيل قدراتها وتوسيع مشاركتها، وتحقيق المزيد من المكاسب للوصول إلى إرساء مبادئ المساواة الفعلية بين الجنسين وتكريس دورها كشريك حقيقي في تحقيق التنمية وبناء الأوطان وازدهار الشعوب..

وبنفس المناسبة رافع الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رابح حمدي بصفته رئيس الوفد الجزائري في الأشغال الدورة 38 للجنة المرأة العربية، مطولا للإنجازات الرائدة التي تحققت في الجزائر في مجال حماية المرأة وترقيتها، وتمكينها في كل المجلات، حيث أبرز أن هذه المكتسبات بوأت الجزائر المراتب الأولى في هذا المجال، وجاءت بفضل العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، لإعطاء المرأة المكانة الحقيقة التي تليق بها، والمستمدة من مبادئ ثورتنا التحريرية المباركة، حيث شاركت المرأة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في معركة تحرير البلد من براثن الاستعمار.

وقال الأمين العام في كلمته التي ألقاها أمس بمناسبة انعقاد الدولة 38 للجنة المرأة العربية أن تاريخ الجزائر حافل بالبطولات التي صنعتها قائدات مُلْهَمَات ومجاهدات باسلات.

وأضاف حمدي أن الترسانة القانونية والتشريعية الجزائرية قد رسّخت حقوق المرأة وضمنت حمايتها وصون كرامتها بعد تعديل قانوني الأسرة والجنسية، وقانون العقوبات الذي جرّم التحرش في أماكن العمل والأماكن العمومية وفي الفضاء الخاص، وكذا العنف الاقتصادي والنفسي ضدها حتى من طرف الزوج.

ف-س