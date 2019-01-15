الدالية تقيل مدير دار المسنين بباتنة

بعد تداول فيديو يظهر الحالة الكارثية لدار المسنين بولاية باتنة، أنهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية مهام مدير دار المسنين بولاية باتنة

وحسب مسؤول بالوزارة فقد جاء القرار بعد تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي لصور تثبت حالة تسيب وإهمال في حق مقيمين بالمؤسسة.

وقال المصدر “بسرعة أوفدت وزيرة التضامن لجنة تحقيق ولائية، وبعد تحقيقات الوفد المكلف، تم إثبات حالة الإهمال بالمؤسسة، وعلى إثرها اتخذت وزيرة التضامن إجراءات صارمة وفورية، تمثلت في إقالة مدير المؤسسة، ومسؤولين آخرين على علاقة بالقضية”.