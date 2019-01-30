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الدالية تشارك في الندوة الاقليمية للتوثيق الاستراتيجي حول النوع الاجتماعي والتجارة بتونس

islam kaab 30 يناير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 57 زيارة

تشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, غنية الدالية, في الندوة الاقليمية للتوثيق والتخطيط الاستراتيجي حول “النوع الاجتماعي والتجارة” التي تنعقد يومي الأربعاء والخميس بتونس, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الندوة تهدف الى “عرض وتقييم مشاركة الجنسين اقتصاديا وولوجهما الى الأسواق التجارية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي, وذلك في ستة بلدان عربية معنية بالمرحلة الأولى التجريبية للمشروع وهي الجزائر, الأردن, تونس, لبنان ومصر”.
وستعرض الوزيرة تجربة الجزائر في مجال اشراك المرأة في عملية التنمية والبرامج المعتمدة من أجل تشجيع ولوجها عالم الاقتصاد والتجارة, والتي مكنت من “ترقية مكانة المرأة في كل المجالات وتبوؤها مناصب هامة في مراكز المسؤولية واتخاذ القرار”.

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