استعرضت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة, غنية الدالية, الاستراتيجية المنتهجة من طرف الجزائر في مجال ترقية المرأة وتمكينها اقتصاديا ,لدى استقبالها وفدا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر من 9 الى 13 جويلية الجاري و ذلك في إطار مشروع تعاون مع وزارة الصناعة و المناجم, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء قدمت الدالية “عرضا مستفيضا تناول على الخصوص الاستراتيجية المنتهجة من طرف الجزائر في مجال ترقية المرأة و تمكينها اقتصاديا”.

كما شكل هذا اللقاء فرصة أبرزت من خلاله الوزيرة “الدور المحوري الذي تقوم له كل من وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في هذا الشأن, لاسيما في تطوير المقاولاتية النسوية”.

كما عبر الطرفان عن “إرادتهما في تطوير التعاون الثنائي سيما في مجال التكوين”.

ويهدف مشروع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تحت شعار, “ترقية استقلالية المرأة لتعزيز تنمية الصناعة الشاملة والمستدامة في الجزائر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” إلى دعم الحوار السياسي بين الأطراف الفاعلة لترقية المقاولة النسوية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتعزيز قدرات الجمعيات الوطنية الشريكة ومساعدتها على توفير خدمة ذات جودة للنساء المقاولات.

ويهدف أيضا إلى ترقية حوالي 200 مشروع استثماري تشرف عليه نساء عن طريق التكوين والتدريب وتحديد فرص الشراكة والأعمال والحصول على التمويل.

وتكمن مهمة وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تبليغ الشركاء الرسميين والمؤسساتيين باشراك الجزائر في هذا المشروع وكذا إقحام جمعيات المقاولات النسوية الجزائرية وانتقاء جمعية كنقطة محورية للبلد وعرض نشاطات المشروع للشركاء إضافة الى تكوين الجمعيات النسوية وبعض الشركاء على البرنامج المعلوماتي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “كومفار” للتحليل المالي وتحديد المشاريع الاستثمارية حسب منهجية عمل المنظمة.

ق.و