كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، بأن قفة رمضان القادم ستلغى وستعوض بحوالات مالية أو صبها في الحسابات الجارية للفئات المستهدفة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.

قالت الوزيرة في ندوة صحفية عقدتها بقاعة المجلس الشعبي الولائي بالمدية عقب إطلاقها لبرنامج “فادسيل نوا” المشترك مع المجموعة الأوروبية بمعية سفير البعثة بالجزائر “هناك فوج عمل وزاري مشترك لوضع التدابير اللازمة لهذا التحويل ولوضع حد لهذه الظاهرة المؤسفة، وأنتم تعلمون أن العبء الأكبر ماليا لهذه الإعانة واقع على عاتق وزارة الداخلية والجماعات المحلية بـ 90 % ومساهمة وزارتنا لا تتعدى من 8 إلى 9 %”، مضيفة: “نتمنى أن تتحول هذه الإعانات إلى منتظمة لسد حاجة هذه الفئة على مدار السنة وليس ظرفيا بمناسة شهر رمضان”.

وعن إمكانية رفع قيمة الإعانة برسم شهر رمضان القادم قالت الوزيرة “يبقى ذلك من عمل الفوج الوزاري المشترك، إلا أنني أتوقع تراجعا في أعداد المستهدفين بهده الإعانة كنتيجة للاستثمارات التي تمت في مختلف مجالات النشاط الاجتماعي المدعم للقضاء على التبعية للإعانة والسعي نحو تمتع هذه الفئات للاستقلالية التي تحفظ لهم كرامتهم”.

من جهة أخرى، أعلنت الدالية عن استحداث 50 ألف منصب شغل موجه للشباب خلال سنة 2019، منها 30 ألف في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي DAIS، و20 ألف في إطار منحة إدماج حاملي الشهادات PID. مؤكدة أن الوزارة أن أحصت ما يقارب المليون مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة ب3 آلاف دج، والمرفقة بالتغطية الاجتماعية مع الاستفادة من بطاقة الشفاء، بقيمة مالية قدرت ب47 مليار دج خلال سنة 2018، كما تسعى الوزارة إلى احتواء قوائم الانتظار.

وأوضحت الدالية أنه بات اليوم من الضروري تجاوز منطق التضامن البسيط المبني على الإعانات المباشرة، من أجل المرور إلى منطق النشاط الاقتصادي الذي من شأنه تجسيد الإدماج الاجتماعي لهاته الفئات.

وشددت الوزيرة إن الهدف الرئيسي لبرنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والنشاطات الاجتماعية بشمال غرب الجزائر يتمثل في إعادة تنشيط التنمية المحلية الشاملة، وهو هدف يتماشى مع مضمون رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الموجهة بمناسبة اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة مع الولاة، أين طلب فيه من جميع المسؤولين أن يرتقوا بجديتهم ومثابرتهم فوق العمل الروتيني الرتيب، المقتصر على تنفيذ برامج عمومية وسياسات مُبَلورَةٍ ومقرَرَةٍ مركزيا، واعتماد نهج جديد في التسيير قوامه المبادرة والاستباقية والتسيير بالأهداف والمقاربة بالنتائج.

فلة-س