

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، إلى ضرورة تكثيف المبادرات والجهود من أجل الوصول إلى نظرة مغاربية مشتركة وموحدة للنهوض بقضايا المرأة”، و قالت أن للجزائر موقف ثابت في نبذها لكل أشكال العنف والدفاع عن حقوق الإنسان، التزاما منها بالقرار الأممي 1325 القاضي بمساهمة المرأة في السلم والأمن كونها الضحية الأولى في حالات نشوب النزاعات والحروب.

و أوضحت وزارة التضامن، أمس، في بيان لها، أن الوزيرة الدالية، وخلال مداخلة لها خلال أشغال الاجتماع الأوّل للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة لبلدان اتحاد المغرب العربي الذي احتضنته العاصمة التونسية يومي 10 و11 أوت الجاري ، قد أكدت على مكتسبات المرأة الجزائرية ، و التي قالت أنها التي عززت في كافة المجالات خلال العشريتين الأخيرتين، لا سيما في التعليم العالي، القضاء ومختلف الأسلاك الأمنية، التمثيل الدبلوماسي ومختلف الهيئات الوطنية والجهوية والأممية.

وتطرقت الوزيرة إلى مختلف البرامج والآليات المستحدثة من طرف الدولة لتشجيع المقاولاتية النسوية ورفع استفادة النساء من القروض المصغرة، والتي سمحت لهن بالمساهمة في ديناميكية التنمية الوطنية، و أشارت إلى أن العمل “لازال متواصلا على مختلف المستويات لتعزيز مكتسبات المرأة والارتقاء بطموحاتها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذا أجندة إفريقيا 2063.

وفي سياق آخر، ذكّرت الدالية بصمود المرأة الجزائرية في وجه الإرهاب ومحاربته خلال سنوات التسعينيات ومساهمتها الفعالة في تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيدة في ذات السياق بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا لمبادرة الجزائر المتعلقة باقتراح “اليوم العالمي للعيش بسلام” المصادف لـ 16 ماي من كل سنة.

أما فيما تعلق بالتعاون المغاربي، فقد شددت الدالية على ضرورة تكثيف المبادرات والجهود من أجل الوصول إلى نظرة مغاربية مشتركة وموحدة للنهوض بقضايا المرأة”، و قالت أن للجزائر موقف ثابت في نبذها لكل أشكال العنف والدفاع عن حقوق الإنسان، التزاما منها بالقرار الأممي 1325 القاضي بمساهمة المرأة في السلم والأمن كونها الضحية الأولى في حالات نشوب النزاعات والحروب.

رزيقة.خ