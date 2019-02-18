شرعت كل من وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الداخلية وكافة رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية في أوروبا، في إقناع 8 ملاين مغترب جزائري في الخارج بأهمية الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل من خلال نشر بيانات إعلامية عن عدد المكاتب المخصصة للعملية والمقرات المخصصة للانتخاب،هذا وتم الشروع في تكوين رؤساء المراكز بإجراءات العمليات الانتخابية بالخارج.

نظمت وزارة الشؤون الخارجية أمس الأحد بمقر سفارة الجزائر بباريس يوما إعلاميا، حول تنظيم وإجراء العمليات الانتخابية بالخارج، وهذا في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل.

وتم هذا الاجتماع، برئاسة كل من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبحضور سفير الجزائر بفرنسا وكافة رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية في أوروبا،وتمحور اللقاء حول توضيح كيفيات سير هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، استجابة لحرص السلطات العمومية على توفير كافة الشروط الضرورية من أجل تمكين إجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، كما يندرج في إطار جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى تسخير كافة الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية وتعبئة وتوعية المواطنين المقيمين بالخارج، وكذا تهيئة الظروف التي تسمح بممارستهم لحقهم الانتخابي بكل حرية.

وأكد خلال اللقاء أن المواطنين المقيمين بالخارج يستفيدون على غرار المواطنين المقيمين في الجزائر من حق الانتخاب وذلك طبقا للأحكام ذات الصلة للنصوص المتضمنة النظام الانتخابي،و لهذا الغرض تتكفل وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ التدابير التنظيمية والقانونية والإجراءات المادية والتقنية لتمكينهم من ممارسة هذا الحق في أحسن الظروف.

وللإشارة سبق تنظيم هذا اليوم الإعلامي إجتماع ما يقارب 60 جمعية مساء السبت بقنصلية الجزائر ببويني (شمال باريس) من أجل تبادل المعلومات حول التدابير التنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وجاءت هذه الجمعيات الناشطة في مقاطعة سان سان دوني بإيل دو فرانس (بوبيني وسان دوني وأوبرفيلي ومونتراي وكليشي سو بوا, وغيرها) لتستعلم بخصوص التدابير التي اتخذتها القنصلية في إطار الرئاسيات والتعبير عن انشغالات الناخبين الجزائريين بخصوص مكاتب الاقتراع وتداول المعلومات والحصول على بطاقة الناخب، وأكد من جهته،القنصل محمود مصالي، في مداخلة له أنه يراهن على حس الواجب و التمسك الثابت للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ببلدها، داعيا بذلك الجمعيات إلى المشاركة التامة في تعبئة الجالية.

ولإشارة، يحصي المركز القنصلي ببوبيني 80.812 مسجلا في القائمة الانتخابية و سلم إلى حد الأن 827 بطاقة ناخب في إطار التسجيلات الجديدة،وتحسبا للاقتراع، خصصت القنصلية 12 مكتبا انتخابيا، ستة منها ستكون على مستوى مقر القنصلية والبقية في المناطق التي تحتوي على تمركز كبير للجالية مثل سان دوني (02) وأوبرفيلي (02) وكليشي دو بوا (02) .

رزاقي.جميلة