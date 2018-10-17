أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، مراسلة خاصة إلى ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات أوضحت فيها ، كيفيات تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الجماعات المحلية، ويشمل هذا القرار الموظفين التابعين للإدارة البلدية والموظفين التابعين للولاية المأخوذين على عاتق الميزانية المركزية.

وحسب المراسلة ، فأن المناصب العليا في الإدارات المحلية تخص 7 شعب هي، الإدارة العامة وتشمل “المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية، ومنسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها، والمكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارات الإقليمية، ومساعد البلدي”، وفي شعبة الترجمة والترجمة الفورية نجد وظائف “المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية”، وفي شعبة الوثائق والمحفوظات “مكلف بالبرامج الوثائقية والمحفوظات، ومحافظ المكتبة”.

باضافة إلى الاعلام الالي “مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية، ومسؤول الشبكة ومسؤول رقمنة الحالة المدنية”، وفي شعبة التسيير التقني “رئيس مشروع تقني وحضري، منسق الاشغال، ورئيس فرع تنقي وحضري”، بالإضافة الى شعبتي النظافة والنقاوة والنشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية.

ومن جهة أخرى أوضحت المراسلة المعايير توزيع المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، وتخص طبيعة الجماعة الإقليمية بين بلدية وولاية، وطبيعة الشعبة، واهمية الجماعة الإقليمية من حيث تعداد السكان، وعدد الأعوان المشكلين لفرقة النظافة.

ف-س