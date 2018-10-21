بالتعاون مع خبراء دوليين و 600 إطار: الداخلية تشرع في دراسة الوقاية من مخاطر الكوارث

سيشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي هذا الاثنين على افتتاح اللقاء الوطني حول الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية التي تهدد الجزائر بمشاركة 600 خبير منهم دوليين،وسيتم مناقشة الخطوط الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث قصد تحديد خطط العمل المتعددة القطاعات للفترة 2019-2030.

تنظم رسميا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” اللقاء الوطني حول الوقاية من مخاطر الكوارث،هذا اللقاء الذي يحمل شعار ” لأجل مجابهة أكبر” سيشارك فيه أكثر من 600 مشارك ممثلين لمختلف الفاعلين و الخبراء الوطنيين و الدوليين.

وحسب بيان لوزارة الداخلية أكدت فيه أنه أن المشاركون سيتباحثون خلال هذا اللقاء حول الخطوط الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث قصد تحديد خطط العمل المتعددة القطاعات للفترة 2019-2030، يضيف المصدر،كما ستتضمن فعاليات هذا الإجتماع فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال و أربع ورشات متعددة التخصصات للخروج بتوصيات عملية تساهم في وضع الميكانيزمات الفعالة للتكفل الملائم بجميع هذه الظواهر.

رزاقي.جميلة