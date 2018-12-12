الداخلية تدعو حجاج 2019 غير الحائزين على جواز السفر إلى التقرب من مصالحها

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفائزين في قرعة الحج لسنة 2019 غير الحائزين على جوازات السفر أو الذين شارفت صلاحية جوازاتهم على الانتهاء، إلى التقرب من الدوائر أو بلديات الإقامة “في أقرب الآجال” لطلب جوازات سفرهم البيومترية.

وأنهت الوزارة في بيان لها، إلى علم المواطنين المعنيين، أنهم مدعوون إلى التقرب من مصالحها مرفقين بالوثائق التالية: “استمارة الطلب مملوءة وممضاة، مستخرج خاص من عقود الميلاد رقم 12-خ يسلم في مطبوع خاص، شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرة، أما في حالة تقديم طلب التجديد فيطلب إحضار جواز السفر منتهي الصلاحية مرفقا بشهادة ميلاد الأب أو الأم، وإن تعذر ذلك شهادة وفاة أحدهما”.