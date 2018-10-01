تنطلق بداية من اليوم الاثنين 01 أكتوبر وزارة الداخلية في مراجعة القوائم الانتخابية طبقا لأحكام القانون المتعلق بالانتخابات تحضيرا لرئاسيات 2019 .

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه يتعين على جميع المواطنين والمواطنات غير مسجلين ضمن القوائم الانتخابية،و البالغين السن 18 عشر ،التقرب من بلديات إقامتهم لطلب تسجيلهم في القوائم الإنتخابية ،كما حددت الوزارة في بيان لها سابقا، تاريخ 1 أكتوبر موعد الانطلاق في مراجعة القوائم الانتخابية طبقا لأحكام القانون المتعلق بالإنتخابات .

وشرعت وزارة الداخلية في هذا الإجراء الذي أعلن عنه الوزير نور الدين بدوي عبر صفحته الرسمية بالتواصل الإجتماعي تحضيرا لرئاسيات 2019 التي تفصلنا عنها أشهر قليلة فقط.

رزاقي.جميلة