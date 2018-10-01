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الداخلية تدعو المواطنين للتسجيل في القوائم الانتخابية

بداية من اليوم الانطلاق الرسمي في مراجعة القوائم الانتخابية:
الداخلية تدعو المواطنين للتسجيل في القوائم الانتخابية

eldjazair 30 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 34 زيارة

تنطلق بداية من اليوم الاثنين 01 أكتوبر وزارة الداخلية في مراجعة القوائم الانتخابية طبقا لأحكام القانون المتعلق بالانتخابات تحضيرا لرئاسيات 2019 .
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه يتعين على جميع المواطنين والمواطنات غير مسجلين ضمن القوائم الانتخابية،و البالغين السن 18 عشر ،التقرب من بلديات إقامتهم لطلب تسجيلهم في القوائم الإنتخابية ،كما حددت الوزارة في بيان لها سابقا، تاريخ 1 أكتوبر موعد الانطلاق في مراجعة القوائم الانتخابية طبقا لأحكام القانون المتعلق بالإنتخابات .
وشرعت وزارة الداخلية في هذا الإجراء الذي أعلن عنه الوزير نور الدين بدوي عبر صفحته الرسمية بالتواصل الإجتماعي تحضيرا لرئاسيات 2019 التي تفصلنا عنها أشهر قليلة فقط.
رزاقي.جميلة

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