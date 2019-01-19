الداخلية تدعو المواطنين للتسجيل في القوائم الإنتخابية
Djalila Rezzaki
19 يناير 2019
الحدث, الوطني
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main_post 2019-01-19
تنطلق ، بداية من الأربعاء 23 جانفي ، وزارة الداخلية ، في مراجعة القوائم الانتخابية ، تحضيرا لرئاسيات
2019
وحسب البلاغ الخاص بالمراجعة الإستثنائية للقوائم الانتخابية، اليوم السبت، فإن فترة مراجعة القوائم الانتخابية، مدتها 15 يوما
وسيتم افتتاحها ، يوم الأربعاء 23 جانفي ، إلى غاية يوم الأربعاء 6 فيفري 2019
ودعت المواطنات والمواطنين، غير المسجلين بالقوائم الانتخابية، لتسجيل أنفسهم، لاسيما البالغين 18 سنة كاملة، يوم الاقتراع، أي 18 أفريل 2019
ودعت للناخبات والناخبين، الذين غيروا مقر إقاماتهم، إلى التقرب من البلدية بمقر الإقامة الجديد، التي ستتكفل بكل اجراءات الشطب والتسجيل
وقالت إن التسجيل في القوائم الإنتخابية، يستدعي وثيقة، تثبت هوية المعني، وأخرى تثبت مقر إقامته
وأوضحت، أن المكاتب المكلفة بالانتخابات، تبقى مفتوحة كل أيام الاسبوع، من الساعة 9 صباحا الى الرابعة والنصف مساء، عدا الجمعة
رزاقي.جميلة
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