استنفرت مصالح وزارة الداخلية قواعدها تحسبا للانتخابات الرئاسية الرئاسية المقبلة، حيث ستنطلق بداية من الأربعاء 23 جانفي في مراجعة القوائم الانتخابية وكذا توجيه دعوة لكل الراغبين في الترشح لرئاسيات أفريل 2019 من أجل سحب الإستمارات.

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الراغبين في الترشح لرئاسيات أفريل 2019،إلى سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى مقرها الكائن بقصر الحكومة نهج الدكتور سعدان، الجزائر العاصمة، وقال بيان الوزارة إن تسليم الاستمارات يتم على أساس تقديم من طرف المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يعلن من خلالها نية تكوين ملف ترشح للانتخابات لرئاسة الجمهورية.

هذا وتنطلق، بداية من الأربعاء 23 جانفي، وزارة الداخلية في مراجعة القوائم الانتخابية تحضيرا لرئاسيات 2019 وحسب البلاغ الخاص بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، فإن فترة مراجعة القوائم الانتخابية مدتها 15 يوما وسيتم افتتاحها ، يوم الأربعاء 23 جانفي إلى غاية يوم الأربعاء 6 فيفري 2019.

ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين، غير المسجلين بالقوائم الانتخابية، لتسجيل أنفسهم، لاسيما البالغين 18 سنة كاملة، يوم الاقتراع، أي 18 أفريل 2019،ودعت أيضا الناخبات والناخبين، الذين غيروا مقر إقاماتهم، إلى التقرب من البلدية بمقر الإقامة الجديد، التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل، وقالت إن التسجيل في القوائم الانتخابية، يستدعي وثيقة، تثبت هوية المعني، وأخرى تثبت مقر إقامته، وأوضحت الوزارة، أن المكاتب المكلفة بالانتخابات، تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع، من الساعة 9 صباحا إلى الرابعة والنصف مساء، عدا الجمعة.

وتأتي عملية سحب الاستمارات، تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 18 أفريل 2019 من أجل الانتخاب لرئاسة الجمهورية وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.

رزاقي.جميلة