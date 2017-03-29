أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بمنح القروض المصغرة والخدمات المقترحة على أعوان الحرس البلدي، المتقاعدين وذوي حقوق الأعوان المتوفين.

وحسب مصادر اعلامية، تأتي هذه الخطوة من مصالح بدوي بعد الاحتجاجات والمسيرات التي نظمها الغاضبون، تنديدا بسياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف الوزارة الوصية، خاصة بعد أن تعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في أكثر من مرة بالتكفل بانشغالات الحرس البلدي وعلى رأسها السكن، حيث دعا الولاة إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع هذه الفئة التي أشاد بجهودها في مكافحة في سنوات الأزمة الأمنية.

ق.و