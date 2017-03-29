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الداخلية تأمر بمنح قروض مصغرة للمتقاعدين وذوي حقوق الأعوان المتوفين

بعد احتجاجات ومسيرات أعوان الحرس البلدي:
الداخلية تأمر بمنح قروض مصغرة للمتقاعدين وذوي حقوق الأعوان المتوفين

eldjazair 25 مارس 2017 الوطني تعليق واحد 71 زيارة

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بمنح القروض المصغرة والخدمات المقترحة على أعوان الحرس البلدي، المتقاعدين وذوي حقوق الأعوان المتوفين.
وحسب مصادر اعلامية، تأتي هذه الخطوة من مصالح بدوي بعد الاحتجاجات والمسيرات التي نظمها الغاضبون، تنديدا بسياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف الوزارة الوصية، خاصة بعد أن تعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في أكثر من مرة بالتكفل بانشغالات الحرس البلدي وعلى رأسها السكن، حيث دعا الولاة إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع هذه الفئة التي أشاد بجهودها في مكافحة في سنوات الأزمة الأمنية.
ق.و

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تعليق واحد

  1. nedjimi messaoud
    26 مارس 2017 في 18 h 31 min

    الحلال ورانا نديرو معاه هاك وهاك تحوسو دخلونا في الحرام الله لا تربحكم كي الممثلين انتاوعنا كي السلطة

    رد

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