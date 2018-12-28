تقدر قيمة التذكرة 6.400 دج: الخطوط الجوية الجزائرية تطلق خط عين قزام- تمنراست

افتتحت الشركة الجوية الوطنية “الخطوط الجوية الجزائرية” خطا منتظما بين مدينتي عين قزام وتمنراست، حيث تقدر قيمة التذكرة ذهابا -وإيابا ب 6.400 دج ( تتضمن كل الرسوم).

ويندرج هذا الخط الجديد في إطار مخطط تطوير الشركة المخطط له من طرف الرئيس المدير العام للشركة بخوش علاش، حيث سيكون في المرحلة الأولى بمعدل رحلة واحدة يوميا كل أربعاء، ليتم تدعيمه مستقبلا برحلات أخرى في حالة زيادة الطلب على الوجهة.

ضف إلى ذلك، فان هذه الوجهة قابلة للاستفادة من تسهيلات في التكلفة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية قصد تطوير السياحة الوطنية ، وذلك بإقرار تخفيضات تصل الى 50 في المائة على الأسعار المحددة خلال الموسم السياحي للمجموعات تضم 10 مقاعد (مسافرين) على الأقل.

ووفق بخوش علاش، فإن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة الحكومة، المرتكزة على برنامج رئيس الجمهورية، التي ترمي إلى الانفتاح على مناطق الجنوب والجنوب الكبير من البلاد، بالأخذ في الاعتبار الطلب المعبر عنه من طرق مواطني هذه المناطق.