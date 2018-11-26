أعلنت أمس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن إجراء مباراة ودية شهر مارس المقبل أمام المنتخب التونسي، في إطار تحضيرات الفريقين لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019 بالكامرون، انطلاقا من شهر جوان من ذات السنة، وذلك بعد الاتفاق الذي حصل بين اتحاديتي البلدين على هامش اجتماع اتحاد شمال إفريقيا الذي عقد أمس بالعاصمة المغربية الرباط. وعبر الحساب الرسمي لـ”الفاف” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، يستفيد “الخضر” من مباراة ودية شهر مارس من العام القادم، عندما يواجهون منتخب تونس، فبالرغم من عدم تحديد الموعد النهائي لها إلا أنها ستجرى على أرض الجزائر، وهي المواجهة التي تدخل في إطار التحضيرات التي سيخوضها أشبال المدرب جمال بلماضي تحسبا لمنافسة كأس أمم إفريقيا المزمع إجرائها بالكاميرون في شهر جوان من العام 2019. ويبدو أن مسؤولي “الفاف” قد أحسنوا باختيار منتخب تونس لملاقاته، وذلك بعدما أصر المدرب بلماضي في وقت سابق على ضرورة مواجهة منتخب قوي من أجل الوقوف على مدى جاهزية التشكيلة الوطنية، لاسيما وأن المنتخب يتواجد في طور البناء حسب ما أشار إليه بلماضي الذي يسعى لمعاينة أشباله مع أقوى فرق القارة السمراء وضمان أحسن تحضير لـ”الكان” الذي سيدخله بطموحات كبيرة وأهداف مشروعة تتمثل في الوصل على الأقل إلى المربع الذهبي ونسيان المشاركة الأخيرة في دورة 2017 والتي كانت مخيبة على طول الخط. يذكر أن “الخضر” ستواجه وديا أيضا منتخب قطر يوم 27 ديسمبر المقبل، في العاصمة الدوحة، حيث سيضطر الناخب الوطني للاعتماد على تشكيلة معظمها من المحليين بسبب عدم تزامن تاريخ إجرائها مع المواعيد الرسمية لـ”الفيفا” واستحالة توجيه الدعوة للاعبين المحترفين، خاصة الذين ينشطون في أوروبا.

عادل.ب