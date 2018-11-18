“الخضر” ينهون المرحلة الأولى متفوقين بثلاثية أمام طوغو

أنهت التشكيلة الوطنية الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا في عاصمة طوغو “لومي، على وقع التقدم بثلاثية نظيفة (0-3)، من توقيع محرز (د13) (د30) عطال (د28)، وهي النتيجة التي تضعهم لحد الآن ضمن المتأهلين إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 بالكامرون.
adel boukhalfa 18 نوفمبر 2018 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 140 زيارة
18 نوفمبر 2018
18 نوفمبر 2018
18 نوفمبر 2018
أنهت التشكيلة الوطنية الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا في عاصمة طوغو “لومي، على وقع التقدم بثلاثية نظيفة (0-3)، من توقيع محرز (د13) (د30) عطال (د28)، وهي النتيجة التي تضعهم لحد الآن ضمن المتأهلين إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 بالكامرون.
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