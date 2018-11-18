“الخضر” ينهون المرحلة الأولى متفوقين بثلاثية أمام طوغو

أنهت التشكيلة الوطنية الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا في عاصمة طوغو “لومي، على وقع التقدم بثلاثية نظيفة (0-3)، من توقيع محرز (د13) (د30) عطال (د28)، وهي النتيجة التي تضعهم لحد الآن ضمن المتأهلين إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 بالكامرون.