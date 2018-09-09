غامبيا 1 – الجزائر1

سجل المنتخب الوطني تعادلا إيجابيا بهدف لمثلة أمام نظيره الغامبي صاحب الأرض والجمهور، وذلك في ظروف صعبة للغاية.

وعرف الشوط الأول من اللقاء بداية محتشمة بين الجانبين، رغم محاولة كل فريق المبادرة نحو الهجوم، وبعد 10 دقائق، كاد فارس يباغت أصحاب الأرض عقب تبادل كروي على الجهة اليسرى بينه وبين بن طالب، الظهير الأيسر يقوم بعمل فردي يراوغ مدافعين يتوغل ويوزع عرضية لتايدر، لكن الدفاع يبعدها للركنية في آخر لحظة، تولى تنفيذها براهيمي نحو القائم الأول، أين وجدت بن سبعيني منفردا، الذي صعد فوق الجميع لكن رأسيته جانب القائم بقليل.

في الدقيقة 20، غزال يوزع كرة نحو محور دفاع غامبيا، تصل لمحرز من الجهة اليمنى، يدخل منطقة العمليات يراوغ مدافعين ويسدد لكن كرته جانبت القائم الأيسر بقليل، وهي أخطر فرصة في المرحلة الأولى، لتأتي الدقيقة 29 التي شهدت أوضح فرصة من جانب “العقارب“، حين صعد المدافع أبوبكر سانيه في القائم الثاني ورأسيته علت العارضة بقليل، وانخفض بعدها نسق المواجهة مع تمركز اللعب في وسط الميدان، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

المرحلة الثانية، شهدت بداية سريعة وموفقة من جانب “الخضر“، ففي الدقيقة الـ47، تاهارت يمرر كرة على الطائر من الدفاع نحو زميله بونجاح، هذا الأخير يقوم بعمل رائع، يروض الكرة بالرأس يراوغ مدافعيْن ويستغل الخروج لعشوائي للحارس، مفتتحا باب التسجيل، إلا أن الفرحة لم تدم طويلا، فبعدها بدقيقتين، توزيعة أرضية على الجهة اليمنى، خطأ في المراقبة، الكرة تمر على بن سبعيني وتاهارت الذي لم يراقب سيساي جيدا ليعدّل النتيجة لفريقه. وفي الدقيقة الـ62، براهيمي ينفذ مخالفة من الجهة اليسرى والحارس يبعد الكرة خارج المنطقة، ليستقبلها تاهارت على الطائر، لكن الحارس الغامبي ينقذ الموقف للمرة الثانية. وتواصل ضغط “الخضر” بعدها عن طريق محاولات فردية، كقذفة تايدر في الدقيقة الـ74 من خارج المنطقة ولم تحمل أي جديد، ثم بعدها بخمس دقائق، براهيمي يتحصل على مخالفة قريبة من منطقة الجزاء، ينفذها محرز والحارس بصعوبة، ثم تأتي فرصة خطيرة للمنتخب الغامبي في الدقيقة الـ81، موسى بارو يقود هجوم معاكس يدخل منطقة العمليات، يتلاعب بالدفاع، يمرر نحو لامين جالو يقدف بقوة وكرته جانبية، ولم تأت الدقائق المتبقية بأي جديد، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي.

عادل. ب

مهزلة قبل المباراة .. وتأخر البداية بساعة ونصف

شهدت المواجهة، أحداثا مؤسفة، عودتنا عليها الملاعب الإفريقية، أدت إلى تأخر انطلاقها لحوالي ساعة ونصف، بسبب الفوضى التي عرفتها أرضية الميدان، بتواجد عدد من جماهير منتخب غامبيا على أطراف الملعب وأشخاص لا علاقة لهم باللقاء، ما جعل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، يرفض بدء اللقاء، حيث منع اللاعبين من دخول أرضية الميدان إلى غاية إخراج جميع الأشخاص والأنصار وتوفير الأمن والحماية لجميع أعضاء التشكيلة، كما هدد بعدم لعب المواجهة في حال عدم تلبية مطالب المسؤول الجزائري، ما سبب جدلا واسعا بينه والمناجير حكيم مدان من جهة، ومحافظ اللقاء ومسؤولين من المنتخب الغامبي من جهة ثانية.