انطلق أمس، تربص المنتخب الوطني الخاص بلقاء طوغو المرتقب في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكامرون، وحيث ضبط الناخب الوطني جمال بلماضي برنامج التربص ومخططه للإطاحة برفقاء أديبايور من أجل ضمان التأهل إلى المنافسة الإفريقية قبل الجولة الأخيرة أمام غامبيا شهر مارس المقبل في الجزائر. وشهد نهار أمس وصول اللاعبين تباعا بعدما أنهوا التزاماتهم مع أنديتهم خاصة في مختلف البطولات الأوروبية، أين استغل بلماضي الفرصة من أجل الاجتماع بأشباله وشرح مخططه الخاص بالتربص، مؤكدا على ضرورة بذل المجهودات الكافية لتحقيق الهدف المسطّر وهو التأهل إلى العرس القاري وإهداء الفرحة للشعب الجزائري بعد سلسلة من النكسات والنتائج السلبية وآخرها الهزيمة في البنين بهدف يتيم، حيث أشار بلماضي إلى أن كل الظروف مهيأة من أجل العودة بالنقاط الثلاث من “لومي”. إلى ذلك، خاض رفقاء الحارس رايس وهاب مبولحي أولى الحصص التدريبية حسب البرنامج الذيي وضعه الطاقم الفني، أين أجرت التشكيلة في الأمسية حصة واحدة كانت خفيفة للتخلص من الإرهاق وتعب الرحلة، لاسيما وأن معظم اللاعبين كانوا قد وصلوا صبيحة الأمس قادمين من أوروبا، على غرار النجم رياض محرز، فيغولي وبراهيمي، فيما يرتقب أن يرفع بلماضي بداية من اليوم حجم العمل والتدرب بمعدل حصتين في اليوم.

شيتة ومزيان ضيعا لقاء الاتحاد و“الحمراوة“

ورفض الناخب الوطني جمال بلماضي، السماح لثنائي إتحاد العاصمة وجديد قائمته أسامة شيتة وعبد الرحمان مزيان بلعب مباراة فريقهما عشية أمس أمام مضيفه مولودية وهران برسم الجولة الـ14 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، حيث أصر على التحاق اللاعبين بمركز سيدي موسى في الموعد المحدد، ورغم تنقل لاعبي الاتحاد إلى وهران رفقة فريقهما، إلا أن بلماضي، طالبهما بالعودة إلى العاصمة، وهو ما فعله اللاعبين في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، وبذلك وضع مدرب اتحاد العاصمة تيري فروجي في ورطة حقيقية، لاسيما أن قراره، أتى قبل ساعات من لقاء مولودية وهران.

اللاعبون التحقوا تباعا والتنقل إلى “لومي” هذا الجمعة بطائرة خاصة

وكانت العناصر الوطنية قد التحقت تباعا إلى سيدي موسى منذ سهرة أول أمس الأحد، قبل أن يكتمل كل التعداد في حدود الساعة الرابعة عصرا لنهار أمس، بوصول آخر الملتحقين من لندن في رحلة الثالثة زوالا، ليشرع بلماضي في عمله من خلال برمجة حصة تديربية في حدود الساعة الخامسة عصرا والتي شهدت حضور جميع اللاعبين. وبرمجت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، رحلة التنقل إلى مدينة “لومي” هذا الجمعة لمواجهة منتخب طوغو بتعداد يضم 23 لاعبا، حيث سيتم إبعاد حارس مرمى ومهاجم عن السفرية التي ستدوم خمسة ساعات كاملة، عبر رحلة خاصة من أجل لعب المباراة التي ستلعب فوق ميدان من العشب الاصطناعي يوم الأحد بداية من الساعة الرابعة مساء.

ع.ب