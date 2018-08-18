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“الخضر” يحافظون على المركز 66 عالميا

في تصنيف "الفيفا" أوت:
“الخضر” يحافظون على المركز 66 عالميا

islam kaabech 17 أغسطس 2018 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 189 زيارة

أصدرت الاتحادية الدولية لكرة القدم، التصنيف الجديد للمنتخبات الخاص بشهر أوت صبيحة الخميس بعد حوالي شهرين عن آخر تصنيف وضعته.
وحافظ المنتخب الجزائري على ترتيبه في هذا التصنيف ليبقى في المركز 66 عالميا، و12 إفريقيا خلف كل من تونس، السنغال (كلاهما في المركز 24)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (37)، غانا (45)، المغرب (46)، الكاميرون (47)، نيجيريا (49)، يوركينافاسو (52)، مالي (63)، الرأس الأخضر (64) والمنتخب المصري الذي بات في المركز 65 عالميا بعدما خسر 20 مرتبة بالتمام والكمال.
وعرف المنتخب الوطني هذا العام تراجعا كبيرا من حيث الأداء والنتائج، ما جعله يتدحرج في ترتيب الفيفا، وقد أرجع كثيرون ذلك إلى عدم استقرار العارضة الفنية التي عرفت تغيرات كثيرة.
وعرف تصنيف شهر أوت تغييرات جذرية فيما يخص المراتب الأولى، حيث عاد المنتخب الفرنسي ليحتل الصدارة لأول مرة منذ سنة 2001 مستفيدا من فوزه بالنسخة الأخيرة من كأس العالم، في حين تقهقر المنتخب الألماني إلى المرتبة 15 بعد خسارته لـ 14 مركز بسبب نتائجه المخيبة في المونديال الروسي، في الوقت الذي استفادت كرواتيا من بلوغها النهائي لتفوز بـ 16 مرتبة وتخطف المركز الرابع.
ق.ر

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