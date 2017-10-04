توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن تحصل الخزينة العمومية ما قيمته 5 ملايير دولار سنويا جراء فرض الضريبة على الثروة التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2018 والتي ستخص 10 بالمائة من الجزائريين مشيرا في الوقت نفسه

وأقر مبتول في تصريح لـ ” الجزائر” أمس بصعوبة مأمورية تحصيل ضريبة الثروة مبرزا أنه ليس بالأمر الهين سيما في ظل الوضع الاقتصادي للبلاد والسوق الموازية الفارضة نفسها بقوة وعدم القدرة في التحكم فيها وتنظيمها مع تفاقم الغش والتهرب الضريبي وقال:”إذا كان هذا الإجراء قد طبق في الدول المتقدمة وأتى بثماره إيجابية فلأنه توجد بيئة اقتصادية ساعدت على ذلك وهو الأمر المغيب في الجزائر “وأضاف: “تحصيل ال5 ملايير دولار سنويا من الضريبة على الثروة مرهون بوضع حد للفوضى التي تطبع النشاط الاقتصادي والذي يعد 50 بالمائة منه موازي إلى جانب تحديد المعايير الأدق التي يتم من خلالها تحدد قائمة الأثرياء وهو الأمر الذي سيولد عنه تفاقم الغش والتهرب الضريبي “.

هذا وكان الوزير الأول أحمد أويحي قد أعلن في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة عن إقرار ضريبة على الثروة بداية من 2018 وهو الأمر الذي سيتضمنه قانون المالية لذات السنة و ذلك في محاولة لضمان توفير موارد جبائية جديدة للخزينة العمومية إلى جانب التمويل الغير التقليدي الذي تبنته الحكومة والمنتظر ان يعرض القانون الخاص بذلك غدا .

زينب بن عزوز