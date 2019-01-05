الخارجية الأمريكية تصنف تونس منطقة خطر

أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها بعدم الاقتراب من المناطق الحدودية التونسية بعد تزايد خطر الإرهاب،وحددت الخارجية مسافة بطول 30 كيلومترا من جنوب شرق تونس على طول الحدود مع ليبيا مهددة بالإرهاب كمنطقة خطر، و المناطق الجبلية في غرب البلاد إضافة إلى صحراء جنوب رمادة بسبب المنطقة العسكرية إضافة إلى مدينة جندوبة وعين دراهم والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وجاء في التحذيرأن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في تونس.

و أضاف بيان الخارجية أن الإرهابيون قد يهاجمون دون سابق إنذار وقد يستهدفون المواقع السياحية ومراكز النقل والمتاحف والمنتجعات والفنادق والمهرجانات والنوادي الليلية والمطاعم والمواقع الدينية والأسواق مراكز التسوق والمرافق الحكومية وقوات الأمن. “