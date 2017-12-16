الحوثيون يختطفون 6 برلمانيين وينهبون منزل صهر صالح

أفاد مراسل”سكاي نيوز عربية” بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن اختطفت 6 برلمانيين منتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام وضابطين في الحرس الجمهوري.

وقال مراسل”سكاي نيوز عربية” إن ميليشيا الحوثي الإيرانية اختطفت أربعة أعضاء من مجلس النواب عن حزب المؤتمر الشعبي العام واثنين من مجلس الشورى في صنعاء، بالإضافة إلى اثنين من ضباط الحرس الجمهوري. وتابع “من بين المختطفين من أعضاء البرلمان: علي غالب الكبودي ومحمد صالح الناحية”. ووفقا لمصادر في صنعاء فقد تم إيداعهم السجون السرية الخاصة بميليشيات الحوثي. ويأتي هذا في وقت تستمر فيه ميليشيات الحوثي الإيرانية في تنفيذ حملة اجتثاث كبيرة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وأنصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح من مناصب قيادية في الدولة، واستبدالهم بقيادات تابعة لها. وكان المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد اتهم ميليشيات الحوثي بترهيب قادة حزب المؤتمر الشعبي العام، مؤكدا أن هذه الممارسات تخالف القانون الدولي.

وأضاف ولد الشيخ أحمد أنه اجتمع بقادة حزب المؤتمر الشعبي لبحث إنهاء الصراع في اليمن.

المصدر: “سكاي نيوز عربية”