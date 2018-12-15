وافقت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، على استئناف الحوار مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعد أيام من الصراع حول زيادة الأجور وهو ما تسبب في خلق أزمة في المساجد وصلت حد تهديد الأئمة بالخروج إلى الشارع.

وضع وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، حدا لكابوس احتجاج الأئمة بعد تأكيده استئناف الحوار مع تنسيقية الأئمة، وقال وزير القطاع في تصريح على صفحته بفيسبوك ” استبشرت اليوم برسالة التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، التي توافق من خلالها على استئناف الحوار مع الوزارة”.

وأضاف أنه طالب موافاة التنسيقية رسميا، بموافقته على العرض، وموافقته على كافة الشروط التي وضعتها التنسيقية، وأنه ليس لدى الوزارة أي شرط أو قيد على الحوار، مؤكدا أن كرامة الإمام هي رأس مال أسرة المساجد.

وللإشارة يأتي تصريح الوزير أيام فقط من تهديد الأئمة بالخروج إلى الشارع ومقاطعة كل أعمال الوزارة في تصعيد وصل خبره حسب التنسيقية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد مراسلته وتأكيد أن الوزارة المعنية لا تستطيع تلبية مطالبهم، وهو حسب المتتبعين ما حرك وزارة عيسى لتستجيب للغاضبين وتعلن الانطلاق في استئناف الحوار ، في انتظار ما سيفرج عنه اللقاء الأيام القادمة خاصة وأن تنسيقية الأئمة لا تزال متمسكة بمطلبها المتمثل في رفع الأجور وهو ما لا تستطيع وزارة عيسى تلبيته .

رزاقي.جميلة