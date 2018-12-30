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الحماية المدنية: تدابير إستباقية عشية العام الجديد

Fella Soltani 30 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 89 زيارة

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية، جهاز أمني هام إستعدادا  للإحتفالات بحلول العام الجديد 2019، وفق ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد

وأوضح المصدر، أن هذا الجهاز الأمني يكون من خلال تدعيم عدد أعوان التدخل على مستوى وحدات العملياتية

وكذا مراكز الإسعاف عبر الطرقات وهذا لأجل تحسين التغطية الميدانية لمختلف المناطق

و كذا تقليص الوقت الزمني للاستجابة السريعة لمختلف نداءات الإستغاثة، لهدف و هو التكفل الجيد بالضحايا

كما تم وضع تدابير إستباقية تتمثل في إستحداث فرق متنقلة للحماية المدنية في الميدان، مهمتها مراقبة النقاط السوداء عبر الشبكة الطرقات

وكذا المناطق السياحة و المساحات العمومية، التي تشهد إقبال و تجمع كثيف للجمهور بحلول السنة الجديدة، يضيف ال

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