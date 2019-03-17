الحماية المدنية تخمد 16883حريق اتلف 1739 هكتار من الغابات خلال 2018

تدخلت مصالح الحماية المدنية، خلال سنة 2018 ، لاخماد 16883 حريق،أدى إلى اتلاف 1739 هكتار من الغابات ، 4118 هكتار من الأدغال.

بالاضافة إلى اتلاف ،5246 هكتار من الحشائش، 5679 من المحاصيل الزراعية ، 7900 هكتار من النخيل و61000 شجرة مثمرة.

وحسب بيان للمديرية الحماية المدنية، أنّه سيتم تنظيم، اليوم الأحد، الملتقى الجهوي الأول بولاية البويرة يضم 24 ولاية يمثلون الوسط والشرق.

وذلك في إطار تحضير حملة مكافحة حرائق الغابات وحملة حراسة الشواطئ والإستجمام 2019.

حيث سيتم التطرق إلى مدى ناجعة الإجراءات الوقائية التي اتخذت خلال نفس السنة بإيجابيتها وتحديد النقائص

من أجل أخذ التدابير اللازمة ، الوقائية ، التنظيمية والتدخلية لإنجاح حملة مكافحة حرائق الغابات وحراسة الشواطئ والاستجمام لسنة 2019 .