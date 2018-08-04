كشفت تقديرات وزارة الصناعة والمناجم انه يتم رمس سنويا 4,5 مليون جلد من الأضاحي والتي بإمكانها إنتاج 5 ملايين زوج من الأحذية أو 75 ألف معطف. وضعت الحكومة مخطط إستعجالي لإحتواء الثروة الهائلة للجلود وسيتم العمل بهذا المخطط بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية والفاعلين من الجمعيات ومتعاملين،هذا وكشف مراد عريف ،مدير الدراسات بالمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة،أن هذا المخطط يهدف لدعم وترقية شعبة صناعة الجلود والموجهة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال الدباغة،وذكر ذات المسؤول في تصريح إعلامي أن وزارة الصناعة والمناجم بالاشتراك مع فاعلين عموميين وخواص لإطلاق هذه المبادرة وتريد الحكومة حسبه مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث ستنتعش مستودعاتها بـ800 ألف جلد. وذكر عريف أن 6 ولايات تم إختيارها على أساس تمركز صناعة الدباغة والجلود بها، وتم تشكيل لجان ولائية محلية على مستوى كل ولاية وهذه العملية يضيف من أجل تزويد هذه المصانع للدباغة بالمواد الأولية وهذا بعد جمعها ومعالجتها بالملح سيتم توزيعها. وأشار إلى انه توجد أرقام تؤكد أن كم هائل من الجلود ترمى سنويا في كل سنة ومصانع ومجمعات تتخبط بسبب غياب المواد الأولية. من جهته ذكر توفيق بركاني، مدير عام الجزائرية للجلود، أن الجزائر لديها قدرات للإنتاج 3 ملاين قطعة غنم و5 ألاف طن قطعة وحتى إمكانيات كبيرة للتصدير،وتشير كل التقديرات انه بإمكان صنع 5 ملايين زوج من الأحذية أو 75 ألف معطف.

رزاقي .جميلة