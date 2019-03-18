كشف السكريتير الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية حكيم بلحسل أن حزبه غير معني بالندوة الوطنية التي دعا لها رئيس الجمهوية عبد العزيز بوتفليقة ولا الحكومة التي قال الوزير الأول نورالدين بدوي خلاب الندوة الصحفية الأخيرة أنه سيتم الكشف عنها هذا الأسبوع وأن الأمرين غير مطروحين بالمرّة للنقاش داخل الحزب.

وقال بلحسل في تصريح له أمس:” الندوة التي دعت لها السلطة ناقصة جدا ومرفوضة تماما في حزبنا و الأمر ذاته بالنسبة للحكومة والأفافاس مع الشعب ومطالبه لا للتمديد والتأجيل و الأمر غير مدرج في أجندة الحزب للنقاش”.

ويأتي تصريح الأمين الوطني الأول بعد تكذيب الحزب لما وصفه بالإشاعات التي راحت بعض الجهات للترويج لها في الوقت الراهن في محاولة لتشويه صورة الحزب وضرب إستقراره بالقول إنه سيشارك في الندوة الوطنية التي دعا لها رئيس الجمهورية أورد في بيان سابق له :” جبهة القوى الإشتراكية تكذب المعلومات المتداولة ولم يتم الإتصال بها للمشاركة في ندوة الوفاق التي طرحتها السلطة” وتابع :”يدين حزب جبهة القوى الاشتراكية بشدة مناورة التضليل هذه والتي تهدف مرة أخرى إلى تشويه سمعة الحزب وزعزعة استقراره” وأضاف في السياق ذاته لن نغير مواقفنا وسنبق محافظين على مسارنا وإخلاصنا لمبادئنا فإننا نذكر مواقفنا الأساسية والتاريخية التي تبناها مواطنونا وعلى أرض الواقع أظهرنا التزامنا بالبقاء مع الشعب حتى رحيل النظام الاستبدادي وإنشاء الجمهورية الثانية لا حيل السلطة ولا محاولات كسب الوقت تجعلنا نبتعد عن المبادئ.”

زينب بن عزوز