• توقيف عدة أشخاص تسببوا في حرائق الغابات

كشفت الحكومة عن خطتها لمواجهة نتائج الحرائق الكثيفة التي ألهبت جبال وغابات ولايات متعددة خاصة في الجهة الشرقية من البلاد، حيث أن السلطات العليا فضلت فتح تحقيقات أمنية لمعرفة المتسببين في هذه الكوارث قبل التوجه نحو التعويض المادي.

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، من الولاية الحدودية الطارف أنه ” لن يتم التعويض عن الخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات الأخيرة دون القيام بتحقيقات ميدانية حتى تذهب هذه التعويضات إلى مستحقيها “، وقال بدوي خلال جلسة عمل جمعته بإطارات ومدراء مختلف مصالح ولاية الطارف خصصت لملف حرائق الغابات، أنه ” لا تعويض عن الخسائر التي تسببت فيها حرائق الغابات دون تحقيقات ميدانية “، مشددا أن هذه التحقيقات ” يجب أن تأخذ الوقت الكافي من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني حتى تذهب التعويضات إلى مستحقيها، وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة “، وأكد الوزير في ذات السياق أن” كل من تسبب في اندلاع هذه الحرائق سيجد أمامه القانون والعدالة، مشيرا إلى أنه ” تم توقيف عدد من الأشخاص حاولوا إلحاق إضرار بالثروة الغابية لأغراض شخصية “.

وبعد أن ذكر أن ولاية بجاية هي ” الأكثر تضررا “من حرائق الغابات، أكد بدوي أن” الدولة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وضعت كل الإمكانيات للتحكم في موجة الحرائق”، مشيرا إلى اتخاذ ” جملة من الإجراءات لمواجهة هذه الحرائق، منها على وجه الخصوص انجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية أم الطبول مجهزة بكل الوسائل، بالإضافة إلى فتح المسالك والطرق الغابية وكذا تعزيز وسائل الإخماد بولاية الطارف برتلين متنقلين من الولايات المجاورة “، ودعا الوزير أيضا إلى ” التنسيق والتعاون بين الحماية المدنية في الجزائر ونظيرتها في تونس لمواجهة الحرائق التي تندلع على مستوى المناطق الحدودية “. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوزير نور الدين بدوي كان قد اطلع في وقت سابق على عمليات إخماد الحرائق ببلديات السوارخ وأم الطبول والعيون، حيث طمأن المواطنين بـ ” وقوف الدولة إلى جانبهم ” ودعاهم إلى” مد يد العون إلى عناصر الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية ومديرية الغابات التي تعمل على إخماد هذه الحرائق “.

في ذات السياق كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن إيقاف 6 أشخاص ” كانوا سببا ” في اندلاع حرائق الغابات بولايتي عنابة والبويرة، وتم تقديمهم للعدالة، وفي زيارة قادته إلى بلدية “السوارخ” بولاية الطارف، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية “هذه الحرائق سببها الرئيسي الحرارة غير العادية، لكن يوجد بعض المجرمين الذين استعملوا كل الوسائل لتأزيم الوضع، وجرى توقيف عددا منهم بناء على تحقيقات مختلف مصالح الأمن الشرطة والدرك الوطني “، وأكد بدوي “هؤلاء كانوا سببا في اندلاع بعض الحرائق، وكل من تسبب في اندلاع هذه الحرائق أمامه العدالة وقوة القانون”، وأوضح أن “عددا من هؤلاء الموقوفين ت تقديمهم للعدالة “، مشيرا إلى إيقاف 4 أشخاص في ولاية عنابة وشخصين آخرين في ولاية البويرة “، وتابع وزير الداخلية نور الدين بدوي ” قرار رئيس الجمهورية بتعويض المتضررين من الحرائق، فهم خطأ، لذا فتحنا تحقيقات حول التعويضات ولن نتسامح مع المتحايلين “.وفيما يخص الخسائر البشرية لهذه الحرائق على المستوى الوطني، ذكر الوزير بدوي أن هناك ” ضحية واحدة في ولاية بومرداس “.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الوطني ا تمكنت الخميس، من إيقاف 4 أشخاص في ولاية عنابة، إثر شروعهم في إشعال النار بإحدى الغابات، وأكدت تقارير إعلامية، أنه تم حجز تسجيلات فيديو لغابات تم حرقها بولاية عنابة من قبل المتهمين منذ أيام، وأن المتهمين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و28 سنة وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا ببلدية عين الباردة التابعة لولاية عنابة.

إسلام كعبش