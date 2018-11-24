السبت , نوفمبر 24 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / ستنجز عبر كامل التراب الوطني:
الحكومة تكشف عن مخططها لإنشاء 50 منطقة صناعية جديدة

ستنجز عبر كامل التراب الوطني:
الحكومة تكشف عن مخططها لإنشاء 50 منطقة صناعية جديدة

idir demiche 23 نوفمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 105 زيارة

كشفت الحكومة عن برنامجها المتواصل لإنشاء 50 منطقة صناعية جديدة ستنجز عبر كامل التراب الوطني حيث خصصت حكومة أويحيى أكثر من ملياري دينار خلال السنة الجارية  كشطر أول من الغلاف المالي الموجه لإنشاء مناطق صناعية جديدة.

كشف الوزير الأول أحمد أوحيى ، عن تخصيص أكثر من ملياري دينار خلال السنة الجارية  كشطر أولي من الغلاف المالي الموجه لإنشاء مناطق صناعية جديدة  وأكد الوزير  أن هذا يدخل في إطار  حرص الدولة وسعيها لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة لمختلف ولايات الوطن. وخلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الأول  أوضح محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن الوزير الأول أحمد أويحي  أن 50 منطقة صناعية جديدة ستنجز عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى استفادة ولايات غرب البلاد خلال السنة الجارية من هذا البرنامج بعد تبليغ الشطر الأول من رخصته والمقدرة بأكثر من ملياري دينار، كما تم الانطلاق في برامج جديدة لخلق 10 مناطق نشاط بكل من بشار والنعامة.

وفي سياق التنمية المحلية للمناطق الحدودية أكد الوزير تسطير عدة برامج تنموية من قبل السلطات بهدف تنميتها والرفع من المستوى المعيشي وجاء رد الوزير  على سؤال شفوي للنائب يوسف بكوش عن حزب جبهة المستقبل، حيث أكد أنه تم رصد أغلفة مالية معتبرة وجهت أساسا لخلق مناصب شغل جديدة واستحداث أنشطة تجارية منتجة بهذه المناطق.

وعلى ضوء معطيات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 الذي نص على تهيئة  9 مناطق حدودية بادرت الجهات المختصة حسب تأكد الوزير الأول، بإعداد دراسة خاصة لكل منطقة من هذه المناطق بهدف تشخيص وضعية كل منطقة على حدا وإعداد حصيلة خاصة بها وكذا إعداد المخططات والبرامج الخاصة بعمليات تهيئة وتنمية كل  منطقة، الى جانب إعداد ورقة عمل ولوحة قيادة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه  المخططات.

هذا وتعمل السلطات العمومية الى إعادة تهيئة هذه الأقاليم  بشكل يسمح  بإنشاء مناطق نشاط مصغرة ومشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة بها،حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لفك العزلة عن هذه المناطق وخلق ديناميكية تنموية بها والرفع من المستوى المعيشي لسكانها،حيث تم تمويل العديد من البرامج التنموية ذات الصلة بالتجمعات السكانية لفائدة بلديات تابعة لـ12 ولاية حدودية بغلاف مالي قدر بـ4.4  مليار دج وكذا تسجيل العديد من البرامج المهمة ذات الصلة ببرامج الاستثمار العمومي الموجهة لتحسين الإطار المعيشي ودعم البنى التحتية في شكل إعانات سنوية تتكفل بها ميزانية الدولة على مستوى المخططات البلدية للتنمية لسنة 2018 على مستوى عدة ولايات حدودية غربية مثل بشار، تلمسان، تندوف والنعامة.

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن idir demiche

شاهد أيضاً

شدد على أهمية المناولة في تركيب السيارات:
يوسفي يستبعد أن تنتقل الجزائر لتصنيع السيارات خلال سنتين

   أفاد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن دائرته الوزارية تتطلع  لإنتاج وصناعة السيارات وليس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super