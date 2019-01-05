يقترب داء طاعون المجترات الصغيرة من العاصمة حيث سجلت حالات نفوق رؤس ماشية معز وغنم بولاية بومرداس وبلدية خميس الخشنة تعدت 31 رأس،من جهتها أحصت الوزارة نفوق أزيد من ألفي رأس في أسبوع،هذا ولجأت الحكومة لاقتناء 20 مليون لقاح خاص بصغار المجترات و4 ملايين لقاح ضد الحمى المالطية تخوفا من إنتشار الوباء.

كشفت مفتشية البيطرة بولاية بومرداس من خلال التحاليل المخبرية بؤرة معزولة و وحيدة لداء طاعون المجترات الصغيرة ( معز و غنم ) أصابت 31 رأسا ،وأوضحت المفتشة البيطرية,،واضي ليديا، بأنه تم إكتشاف هذه البؤرة التي تم التحكم فيها من خلال حصرها في مكان واحد تحت الحجز الصحي بحر هذا الأسبوع إثر القيام بتحاليل مخبرية أكدت الإصابة بهذا الداء،و أشارت إلى أن هذه البؤرة المرضية المذكورة تسبب فيها أحد المربين قدم إلى بلدية خميس الخشنة من ولاية أخرى من أجل تلقيح معزه الذي كان يحمل هذا المرض دون علم المعني بالأمر،و كإجراء وقائي و إحترازي لمنع انتشار هذه البؤرة المرضية و على سلامة المواشي ذكرت المختصة بأنه يجري حاليا التحضير و بقرار من والي الولاية،غلق كل أسواق الماشية عبر الولاية و منع تنقل بداخل أو خارج الولاية لكل الحيوانات إلا للذبح و بتصريح مسبق من المصالح البيطرية،و إستنادا إلى نفس المصدر يجري حاليا التحضير لعملية تلقيح واسعة لكل الحظيرة الحيوانية عبر الولاية وسيشرع فيها مباشرة بعد الحصول على اللقاح الضروري من الوزارة الوصية.

من جهته وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أكد خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية الجلفة،أن جميع الموالين سيتم تعويضهم بعد ظهور وباء طاعون المجترات الصغيرة، حيث أكد أن الحكومة رصدت أموالا كبيرة من أجل إحتواء المرض والقضاء عليه نهائيا، ووضعت آليات من أجل الحد من انتشاره،وأضاف بأنه تم اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات بعدما طلب من ولاة الولايات المتواجدة على الحدود مع الدول ضرورة مراقبة كل المواشي التي تدخل الجزائر، وكإجراء تحفظي تم غلق الأسواق مؤقتا، ولم يتم منع تنقل الماشية بصفة نهائية إلا أنه أصبح من الإجباري المرور على البيطري من أجل تأكيد سلامة الماشية قبل تنقلها حسبه، كما أكد وزير الفلاحة بأن عدد رؤوس الماشية التي أصيبت بهذا الوباء الذي لم يتم الكشف عنه بعد لا يتجاوز 2000 رأس من الماشية، موضحا بأنه قد تم إرسال عينات لمختلف المخابر من أجل تحديد الوباء، كما أشار إلى أن هناك كمية معتبرة من اللقاح سيتم اقتناؤها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم اقتناء 20 مليون لقاح خاص بصغار المجترات و4 ملايين لقاح ضد الحمى المالطية.

رزاقي.جميلة