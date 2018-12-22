تتجه حكومة اويحي لترسيم إنشاء فروع بنكية في الخارج لاستقطاب أصحاب الشكارة من الجالية الجزائرية، حيث أعلن الوزير الأول أن بداية فتح البنوك ستكون ببنك الجزائر الخارجي، الذي سيفتح فرعا له، بالعاصمة الفرنسية باريس مطلع العام المقبل لتعمم العملية في باقي الدول الأوروبية.

وقال أويحي على هامش إشرافه على انطلاق الطبعة ال27 لمعرض الإنتاج الجزائري بمشاركة 430 شركة عارضة أبرزها 16 تابعة للجيش الشعبي الوطني أن الجزائر ماضية في سعيها لتطوير اقتصادها من خلال التوجه نحو ترقية نفاذ صادراتها – خارج المحروقات- نحو الأسواق الخارجية، لافتا الى أن المنتوج الوطني يملك كل المواصفات التي تؤهله للتصدير

وبمقابل ذلك، و لتسهيل الولوج إلى الأسواق الدولية قررت الحكومة إنجاز فروع للبنوك الجزائرية في الخارج و البداية ستكون بفرنسا حيث صرح الوزير الأول في هذا الشأن أن بنك الجزائر الخارجي، سيفتح فرعا له، بالعاصمة الفرنسية باريس مطلع العام المقبل.

و عند حلوله في جناح ورشات الصناعة العسكرية ذكر الوزير الأول أهمية التركيز على قطاع المناولة بالنسبة لصناعات الميكانيكية و عاد الوزير الأول ليقترح تزويد المدارس بالحافلات المدرسية المصنعة في ورشات الصناعة العسكرية حتى يتم تخصيصها للتلاميذ. حيث قال“نحتاج المركبات التي تجمع في ورشاتكم لقطاع الأشغال العمومية والصناعة، يجب أن تدعمونا بالحافلات المدرسية”. وأورد أنه خلال سنوات الإرهاب، لم تجد الجزائر من يبيع لها بندقية صيد واحدة، لكن مركب خنشلة لصناعة الأسلحة الخفيفة دعمها.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول افتتح دشن الوزير الأول الطبعة ال27 لمعرض الإنتاج الجزائري التي تنظم هذه السنة برفقة عدد من الوزراء على رئسهم وزير الداخلية والجامعات المحلية نور الدين بدوي تحت شعار :”إنجاح التصدير من أجل نمو اقتصادي مستديم” من 20 إلى 26 ديسمبر بالعاصمة بمشاركة أكثر من 430 مؤسسة جزائرية تمثل كافة قطاعات الاقتصاد الوطني و تمتد على مساحة إجمالية قدرها 26.076 م2 ، و من بين ال430 شركة عارضة، يوجد ما لا يقل عن 16 وحدة و مؤسسة إنتاج تابعة للجيش الشعبي من خلال وحدات إنتاجية لقيادة القوات الجوية و البحرية و مديريات الصناعة العسكرية و العتاد على غرار قطاع الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة والصناعات الالكترونية وتجديد العتاد الجوي والبحري وكذا صناعات النسيج.

عمر ح