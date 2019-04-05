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الحكومة تدعو الراغبين في تشكيل أحزاب أو جمعيات لايداع ملفاتهم

Razika kherkhache 5 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 103 زيارة

دعت الحكومة جميع المواطنين والمواطنات الذين تتوفر فيهم الشروط الى إيداع ملفات تأسيس أحزاب سياسية أو جمعيات لدى وزارة الداخلية والجماعات الحلية.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه “تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين والمواطنات الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والراغبين في تأسيس حزب سياسي أو جمعية ذات طابع وطني أو ما بين الولايات بأن عملية إيداع الملفات المتعقة هي متاحة كل أيام الأسبوع على مستوى المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية -قصر الحكومة- ..”.

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