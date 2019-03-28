الخميس , مارس 28 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / حسب ما أفادت به الجريدة الرسمية::
الحكومة تحدد شروطا جديدة لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي

حسب ما أفادت به الجريدة الرسمية::
الحكومة تحدد شروطا جديدة لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي

islam kaab 27 مارس 2019 الاقتصاد اضف تعليق 179 زيارة

كشفت الحكومة عن شروط جديدة تحدد حقوق الإمتياز لإستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي، وبحسب ما أفادت به الجريدة الرسمية الصادر في عددها 18 كمرسوم تنفيذي، فانه تحدد حقوق الإمتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي للخطوط الداخلية والخطوط الدولية، كما يأتي : 1- الخطوط الداخلية : إمتياز إسـتـغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لمجموع الخطوط الداخلية : ستة ملايين دينار، أما إمتياز إستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط محطتين جـــويتين في الشمال : ستمائة ألف دينار. اما إمتياز إستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط محطة جوية في الشمال ومحطة جوية في الجنوب والعكس بالعكس: ثلاثمائة ألف دينار. فيما إمتياز إستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط بين محطتين جويتين في الجنوب: مائة ألف دينار. و يقصد بمحطة جوية في الشمال، في مفهوم هذا المرسوم، كل محطة جوية واقعة شمال خط العرض 3 درجة .
اما فيما يخص الخطوط الدولية فيحدد إمتياز إستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط تستغله شركة أو عدة شـركات جوية : ثلاثة ملايين دينار، اما إمتياز إستغلال خدمة جوية للنقل العمومي لأي خط غير مستغل : مليون وخمسمائة ألف ديـنار، وتكون حقوق الإمتـياز لإستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي مستحقة الأداء سنويا.
عمر ح

عن islam kaab

شاهد أيضاً

بسبب تعاف في اقتصاد منطقة اليورو وتخفيضات المعروض من أوبك:
النفط يرتفع لمستوى أعلى وسعر اليورو يستقر

شهد امس، سعر صرف اليورو استقرارا نسبيا بعدما أشارت مسوح اقتصادية إلى مؤشرات أولية على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super