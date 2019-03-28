كشفت الحكومة عن شروط جديدة تحدد حقوق الإمتياز لإستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي، وبحسب ما أفادت به الجريدة الرسمية الصادر في عددها 18 كمرسوم تنفيذي، فانه تحدد حقوق الإمتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي للخطوط الداخلية والخطوط الدولية، كما يأتي : 1- الخطوط الداخلية : إمتياز إسـتـغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لمجموع الخطوط الداخلية : ستة ملايين دينار، أما إمتياز إستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط محطتين جـــويتين في الشمال : ستمائة ألف دينار. اما إمتياز إستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط محطة جوية في الشمال ومحطة جوية في الجنوب والعكس بالعكس: ثلاثمائة ألف دينار. فيما إمتياز إستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط بين محطتين جويتين في الجنوب: مائة ألف دينار. و يقصد بمحطة جوية في الشمال، في مفهوم هذا المرسوم، كل محطة جوية واقعة شمال خط العرض 3 درجة .

اما فيما يخص الخطوط الدولية فيحدد إمتياز إستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط تستغله شركة أو عدة شـركات جوية : ثلاثة ملايين دينار، اما إمتياز إستغلال خدمة جوية للنقل العمومي لأي خط غير مستغل : مليون وخمسمائة ألف ديـنار، وتكون حقوق الإمتـياز لإستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي مستحقة الأداء سنويا.

عمر ح