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الحكومة تتراجع عن إقرار زيادة في تسعيرة المياه

قالت إنها مدعّمة من طرف الدولة:
الحكومة تتراجع عن إقرار زيادة في تسعيرة المياه

eldjazair 12 سبتمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 19 زيارة

تراجعت الحكومة عن إقرار زيادة في كلفة المياه، ونفى وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس إقرار أي زيادات في كلفة المياه، استبعد نسيب أي زيادة في تسعيرة المياه، نافيا وجود أي تسعيرة في برنامج وزارته، وأضاف أن “تسعيرة المياه مدعّمة من طرف الدولة”. وأشار إلى وضع مخطّط إستعجالي لمواجهة أزمة المياه التي عرفتها بونة، حيث تم انجاز عدة آبار وإعادة تهيئة آخرى.
وكشف الوزير نسيب عن تزويد ولاية عنابة بكميات إضافية من المياه بداية من يوم الأمس، أسبوعا بعد تفاقم أزمة العطش.
ولدى حلوله ضيفا على برنامج “قهوة وجرنان”، قال الوزير إنّ سد شافية بولاية الطارف عرف تراجعا كبيرا في مستوى المنسوب،وأشار إلى وضع مخطّط إستعجالي لمواجهة أزمة المياه التي عرفتها بونة، حيث تم انجاز عدة آبار وإعادة تهيئة آخرى.
وعن تذبذب المياه في عيد الأضحى، أكد نسيب أنّ العجز المسجّل في بعض الولايات، وهذا راجع لزيادة الطلب،وتابع: “تزامن يوم العيد مع فصل الصيف ونقص الأمطار، مشيرا إلى أنّه تم توفير كل الإمكانيات بالتنسيق مع الولاة”.وتمّ تخصيص 3 آلاف عون و500 صهريج للحد من العجز الذي مسّ عدد من البلديات،وأكّد نسيب أنه تم إستعمال 10 ملايين متر مكعب في يوم العيد.
رزاقي جميلة

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